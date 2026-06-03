Українець увірвався в етер поляків та виїхав із країни через ризик депортації: деталі

Українець перервав пряму трансляцію ЗМІ біля прокуратури у Польщі

У Варшаві українець Олександр Шевченко увірвався у пряму трансляцію каналу, звернувшись до поляків. Згодом чоловік заявив про виїзд з країни через ризик депортації. Подробиці скандалу розповідає «Главком».

Що відомо про скандал

фото з відкритих джерел

Нещодавно у мережі з’явився запис етеру, який відбувся на одній з вулиць Польщі стосовно справи фальшивого виклику екстрених служб до будинку родини президента Кароля Навроцького.

Однак у кадрі з’явився Олександр Шевченко та перервав трансляцію своєю заявою. Він пояснив, що є громадянином України та попросив поляків не говорити українцям «Spierdalaj na Ukrainę» (Забирайся до України, – «Главком»).

«Мене звати Олександр Шевченко, я з України. Я не дуже добре розмовляю польською мовою. Але хочу попросити, щоб польський народ не говорив українцям: «Spierdalaj na Ukrainę» . Я люблю Польщу, люблю польський народ, люблю жити тут. Ми брати», – сказав українець в польському етері. Відомо, що чоловік перервав під час пресконференції кандидата від ультраправої партії «Конфедерація» Славоміра Менцена.

У своєму блозі блогер потім розповів, що помітив біля прокуратури журналістів та посадовців, які давали коментарі. Тоді він вирішив підійти та звернутися до поляків «від усіх українців». До слова, про це інфлюєнсер розповів російською мовою, наступні відео стосовно цієї ситуації він коментував українською мовою.

Українець покинув Польщу через ризик депортації

Олександр Шевченко покинув Польщу через ризик депортації фото: скриншот Іnstagram/this_is_shevchenko

Згодом Олександр Шевченко показався в іншій країні та заявив, що виїхав з Польщі. Він порадився з юристом після інциденту та прийняв рішення виїхати, оскільки ризик депортації був ймовірним.

До того ж Шевченко пригадав нещодавній конфлікт із блогером Андрієм Гаврилівим, який заїхав на власному авто на територію заповідника «Морське око» та отримав заборону на в’їзд до Польщі. «Я проконсультувався з юристом, і він каже, що по закону нічого такого поганого я не зробив. Максимум може бути якась стаття, якщо дуже захотіти. Але тут справа не в тому. Напевно, ви знаєте ту ситуацію з Гаврилівим, що йому 5 років дали. То виходить, що тут просто показово можуть зробити, щоб інші боялись і не робили щось подібного», – висловився українець.

Також блогер розповів, що ввечері після того, як він увірвався в етер, до його квартири прийшли люди та розшукували його. Після цього він вирішив їхати з Польщі. «Я все зрозумів одразу, зібрав свої валізи. Зараз я взяв команду юристів, щоб це питання вирішувати або оскаржувати, якщо буде така ситуація», – додав інфлюєнсер.

Нагадаємо, львівський блогер, який на автомобілі в’їхав до заповідного озера Морське Око у польських Татрах та якому на п'ять років заборонили в’їзд до Польщі і планують обмежити перетин кордону до всіх країн Шенгенської зони, відреагував на скандал. Блогер наголощував на тому, що є першим в історії, кому вдалося заїхати на територію парку на авто.