Гороскоп на тиждень 3-9 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Перший повний тиждень серпня принесе нові можливості, але ретроградний Меркурій вимагатиме уважності до деталей, документів і фінансових рішень

Тиждень із 3 по 9 серпня 2026 року розпочнеться потужним імпульсом до дій. Місяць в Овні на початку тижня додасть рішучості, енергії та бажання швидко реалізовувати нові ідеї. Водночас астрологи радять не поспішати з остаточними висновками, адже ретроградний Меркурій у Раку може створювати непорозуміння в переговорах, документах і фінансових питаннях.

У середині тижня на перший план вийдуть практичність і стабільність, а ближче до вихідних атмосфера стане більш емоційною та сімейною. Це гарний період, щоб не лише досягати професійних результатів, а й знаходити час для близьких, відпочинку та переосмислення власних планів.

Що прогнозують астрологи на тиждень 3-9 серпня 2026 року

Перший повний тиждень серпня сприятиме активному старту нових справ, але вимагатиме дисципліни та уважності. Сонце у Леві підтримуватиме впевненість, творчість і бажання проявити себе, тоді як ретроградний Меркурій нагадуватиме про важливість перевірки інформації, документів і домовленостей.

Упродовж тижня енергетика поступово змінюватиметься. Початок буде динамічним і насиченим, середина — практичною та стабільною, а завершення — більш емоційним і сімейним. Саме тому найкращих результатів досягнуть ті, хто поєднає рішучість із виваженими рішеннями.

Ключові дні тижня

3-4 серпня – найкращий час для старту нових проєктів, переговорів і прояву ініціативи.

– найкращий час для старту нових проєктів, переговорів і прояву ініціативи. 5-6 серпня – сприятливий період для фінансового планування, організації роботи та практичних рішень.

– сприятливий період для фінансового планування, організації роботи та практичних рішень. 7-9 серпня – час приділити більше уваги родині, особистим стосункам, відпочинку та емоційному балансу.

Астрологічна картина тижня

☀️ Сонце – Лев ♌

☿ Меркурій – ретроградний у Раку ♋

🌙 Місяць:

3-4 серпня – Овен ♈

5-6 серпня – Телець ♉

7-8 серпня – Близнюки ♊

9 серпня – Рак ♋

♄ Сатурн – ретроградний.

♆ Нептун – ретроградний.

♇ Плутон – ретроградний.

Головна тема тижня

Дійте впевнено, але перевіряйте кожну важливу деталь.

Гороскоп на тиждень 3–9 серпня 2026 року

Для Овнів цей тиждень стане одним із найактивніших за останній час. Уже на початку періоду Місяць у вашому знаку додасть енергії, сміливості та бажання швидко просуватися вперед. Це чудовий момент для старту нових проєктів, важливих переговорів, професійних ініціатив і вирішення питань, які давно потребували уваги. Однак ретроградний Меркурій радить уважно перевіряти документи, листування та фінансові домовленості.

В особистому житті тиждень сприятиме щирому спілкуванню й зміцненню стосунків. Намагайтеся не нав'язувати свою думку, навіть якщо впевнені у власній правоті. Наприкінці тижня корисно більше часу провести з родиною або друзями – це допоможе відновити сили та налаштуватися на нові досягнення.

Тельцям тиждень принесе можливість зміцнити свої професійні позиції та впорядкувати фінансові справи. Особливо продуктивною буде середина тижня, коли Місяць перейде у ваш знак. Саме тоді варто займатися плануванням бюджету, завершенням важливих робочих завдань і довгостроковими проєктами. Великі покупки бажано здійснювати лише після ретельної перевірки всіх деталей.

У стосунках намагайтеся бути відкритими до діалогу. Близькі люди оцінять вашу підтримку й уважність. Вихідні сприятимуть домашньому затишку, сімейним зустрічам і спокійному відпочинку, який допоможе відновити внутрішню гармонію.

Близнюкам тиждень подарує багато нової інформації, цікавих знайомств і можливостей для професійного розвитку. Робота вимагатиме швидкої реакції, але не поспішайте відповідати на важливі пропозиції без детального аналізу. Ретроградний Меркурій може спричинити затримки у спілкуванні або документах, тому уважність стане вашим головним союзником.

В особистому житті очікуються приємні зустрічі та відверті розмови. Наприкінці тижня Місяць у Близнюках зробить вас більш товариськими й відкритими до нових знайомств. Це чудовий час для коротких поїздок, дружніх зустрічей і цікавого дозвілля.

Ракам варто присвятити цей тиждень завершенню незакінчених справ і впорядкуванню планів. Ретроградний Меркурій у вашому знаку може повертати старі питання, тому не дивуйтеся, якщо доведеться ще раз обговорювати вже знайомі теми. Терпіння й уважність допоможуть уникнути непорозумінь.

У стосунках головним стане взаєморозуміння. Не приховуйте своїх почуттів і більше часу проводьте з людьми, які вас підтримують. Неділя буде особливо сприятливою для сімейного відпочинку та відновлення емоційної рівноваги.

Левам цей тиждень принесе багато шансів проявити свої сильні сторони. Сонце у вашому знаку підтримуватиме впевненість, харизму та прагнення до лідерства. Ви зможете привернути увагу керівництва, успішно провести переговори або зробити важливий крок у професійному розвитку. Водночас не варто поспішати з фінансовими рішеннями.

В особистому житті тиждень обіцяє багато позитивних емоцій. Ваш оптимізм і відкритість допоможуть покращити атмосферу у стосунках. Вихідні ідеально підійдуть для романтичної подорожі, зустрічі з друзями або творчого відпочинку.

Для Дів цей тиждень стане періодом продуктивної роботи та наведення порядку в усіх сферах життя. Ви легко впораєтеся зі складними завданнями, якщо не поспішатимете й уважно перевірятимете деталі. Середина тижня буде особливо вдалою для роботи з документами, аналізу інформації та професійного навчання.

У стосунках не варто надто критично оцінювати вчинки близьких. Щирість, терпіння та готовність вислухати співрозмовника допоможуть уникнути непотрібних конфліктів. Вихідні краще присвятити повноцінному відпочинку та турботі про власне здоров'я.

Терезам тиждень принесе багато спілкування, переговорів і нових можливостей для професійного розвитку. Уже на початку періоду доведеться швидко адаптуватися до нових обставин, але ваша дипломатичність допоможе знайти компроміс навіть у складних ситуаціях. У середині тижня можливі цікаві ділові пропозиції або повернення до проєктів, які раніше були відкладені. Через ретроградний Меркурій уважно перевіряйте всі документи та домовленості.

В особистому житті на перший план вийде взаєморозуміння. Якщо давно хотіли відверто поговорити з близькою людиною, саме зараз для цього буде слушний момент. Наприкінці тижня варто більше часу присвятити родині, друзям або романтичному відпочинку.

Для Скорпіонів цей тиждень стане періодом концентрації на головному. Робочі справи вимагатимуть терпіння, уважності й уміння діяти стратегічно. Не поспішайте погоджуватися на нові фінансові зобов'язання або великі покупки, доки не перевірите всі умови. Середина тижня буде вдалою для завершення старих проєктів і наведення порядку в документах.

У стосунках варто більше довіряти близьким людям. Відвертість допоможе зміцнити взаєморозуміння, а підтримка родини додасть упевненості у власних силах. Вихідні краще провести без поспіху, приділивши час відпочинку й відновленню енергії.

Стрільцям тиждень відкриє нові перспективи для розвитку, навчання та професійного зростання. Вдалими будуть переговори, поїздки, зустрічі з партнерами й пошук нових можливостей. Якщо виникне шанс спробувати себе в новому напрямку, не бійтеся зробити перший крок. Водночас уважно ставтеся до деталей у документах і фінансових питаннях.

В особистому житті очікуються приємні знайомства та цікаві зустрічі. Для тих, хто вже перебуває у стосунках, тиждень стане гарним часом для спільних планів і подорожей. Наприкінці тижня варто більше уваги приділити власному відпочинку.

Козорогам цей тиждень допоможе зміцнити професійні позиції та завершити справи, які тривалий час залишалися відкритими. Ваша дисциплінованість і практичний підхід дозволять досягти хороших результатів навіть у складних умовах. Середина тижня сприятиме фінансовому плануванню, роботі з документами й організаційним питанням.

У родинному колі пануватиме спокійна атмосфера, якщо ви знайдете час для спілкування з близькими. Наприкінці тижня варто дозволити собі повноцінний відпочинок і не перевантажувати себе робочими думками.

Для Водоліїв тиждень стане часом нових ідей, творчих рішень і цікавих знайомств. Робота вимагатиме нестандартного підходу, а ваші пропозиції можуть отримати підтримку керівництва або колег. Це хороший період для навчання, командних проєктів і розвитку професійних навичок.

У стосунках варто більше довіряти власним почуттям і не боятися відкрито говорити про свої наміри. Вихідні чудово підійдуть для активного відпочинку, подорожі або зустрічі з друзями, які зарядять позитивною енергією.

Рибам тиждень допоможе перейти від роздумів до конкретних дій. На початку періоду може здаватися, що подій занадто багато, однак поступово ви знайдете правильний ритм роботи. Ваші творчі здібності й інтуїція допоможуть успішно впоратися із завданнями, які вимагатимуть нестандартного підходу.

В особистому житті очікується більше гармонії та теплих моментів. Відверті розмови допоможуть зміцнити стосунки, а вихідні подарують чудову можливість відпочити разом із близькими людьми. Не забувайте приділяти час і власному емоційному відновленню.

Чого очікувати від тижня 3–9 серпня 2026 року

Перший повний тиждень серпня стане періодом активного старту, практичних рішень і поступового переходу до емоційно спокійніших вихідних. Початок тижня сприятиме новим ініціативам, переговорам і реалізації професійних планів. У середині тижня варто зосередитися на фінансових питаннях, організації роботи та завершенні старих справ.

Ближче до вихідних на перший план вийдуть особисті стосунки, родина та відпочинок. Саме цей час буде найкращим для відновлення сил, спілкування з близькими та планування наступних кроків. Ретроградний Меркурій упродовж усього тижня нагадуватиме: уважність до деталей часто важливіша за швидкість.

Найсприятливіші знаки тижня

♌ Лев – Сонце у вашому знаку відкриває нові можливості для самореалізації, кар'єрного розвитку та творчості.

♈ Овен – початок тижня подарує потужний заряд енергії, який допоможе впевнено стартувати в нових справах.

♉ Телець – середина тижня буде особливо вдалою для фінансових рішень, професійних досягнень і стабільного розвитку.



Найкращі дні тижня

3–4 серпня – для початку нових проєктів, переговорів і активних дій.

– для початку нових проєктів, переговорів і активних дій. 5–6 серпня – для фінансового планування, великих робочих завдань і наведення порядку в справах.

– для фінансового планування, великих робочих завдань і наведення порядку в справах. 8–9 серпня – для сімейного відпочинку, романтичних зустрічей і відновлення сил.

Від чого краще утриматися:

поспішних фінансових рішень;

підписання документів без уважної перевірки;

конфліктів через дрібниці;

імпульсивних покупок;

перевтоми та роботи без відпочинку;

надмірної категоричності у спілкуванні.

Астрологічні події тижня

☀️ Сонце у Леві підтримуватиме лідерські якості, творчість і прагнення до самореалізації.

підтримуватиме лідерські якості, творчість і прагнення до самореалізації. 🌙 Місяць пройде шлях від Овна до Рака , поступово змінюючи енергетику тижня від активної до більш емоційної та сімейної.

, поступово змінюючи енергетику тижня від активної до більш емоційної та сімейної. ☿ Ретроградний Меркурій у Раку вимагатиме уважності до документів, листування та фінансових питань.

вимагатиме уважності до документів, листування та фінансових питань. ♄ Ретроградний Сатурн сприятиме завершенню старих справ і перегляду довгострокових планів.

сприятиме завершенню старих справ і перегляду довгострокових планів. ♆ Ретроградний Нептун посилюватиме інтуїцію та творчі здібності, але закликатиме уникати самообману.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.