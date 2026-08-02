Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Гороскоп на тиждень 3-9 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Астрологічний прогноз на 3-9 серпня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Перший повний тиждень серпня принесе нові можливості, але ретроградний Меркурій вимагатиме уважності до деталей, документів і фінансових рішень

Тиждень із 3 по 9 серпня 2026 року розпочнеться потужним імпульсом до дій. Місяць в Овні на початку тижня додасть рішучості, енергії та бажання швидко реалізовувати нові ідеї. Водночас астрологи радять не поспішати з остаточними висновками, адже ретроградний Меркурій у Раку може створювати непорозуміння в переговорах, документах і фінансових питаннях.

У середині тижня на перший план вийдуть практичність і стабільність, а ближче до вихідних атмосфера стане більш емоційною та сімейною. Це гарний період, щоб не лише досягати професійних результатів, а й знаходити час для близьких, відпочинку та переосмислення власних планів.

Що прогнозують астрологи на тиждень 3-9 серпня 2026 року

Перший повний тиждень серпня сприятиме активному старту нових справ, але вимагатиме дисципліни та уважності. Сонце у Леві підтримуватиме впевненість, творчість і бажання проявити себе, тоді як ретроградний Меркурій нагадуватиме про важливість перевірки інформації, документів і домовленостей.

Упродовж тижня енергетика поступово змінюватиметься. Початок буде динамічним і насиченим, середина — практичною та стабільною, а завершення — більш емоційним і сімейним. Саме тому найкращих результатів досягнуть ті, хто поєднає рішучість із виваженими рішеннями.

Ключові дні тижня

  • 3-4 серпня – найкращий час для старту нових проєктів, переговорів і прояву ініціативи.
  • 5-6 серпня – сприятливий період для фінансового планування, організації роботи та практичних рішень.
  • 7-9 серпня – час приділити більше уваги родині, особистим стосункам, відпочинку та емоційному балансу.

Астрологічна картина тижня

☀️ Сонце – Лев ♌

☿ Меркурій – ретроградний у Раку ♋

🌙 Місяць:

  • 3-4 серпня – Овен ♈
  • 5-6 серпня – Телець ♉
  • 7-8 серпня – Близнюки ♊
  • 9 серпня – Рак ♋

♄ Сатурн – ретроградний.

♆ Нептун – ретроградний.

♇ Плутон – ретроградний.

Головна тема тижня

Дійте впевнено, але перевіряйте кожну важливу деталь.

Гороскоп на тиждень 3–9 серпня 2026 року

Овен
21 березня –
19 квітня

Для Овнів цей тиждень стане одним із найактивніших за останній час. Уже на початку періоду Місяць у вашому знаку додасть енергії, сміливості та бажання швидко просуватися вперед. Це чудовий момент для старту нових проєктів, важливих переговорів, професійних ініціатив і вирішення питань, які давно потребували уваги. Однак ретроградний Меркурій радить уважно перевіряти документи, листування та фінансові домовленості.

В особистому житті тиждень сприятиме щирому спілкуванню й зміцненню стосунків. Намагайтеся не нав'язувати свою думку, навіть якщо впевнені у власній правоті. Наприкінці тижня корисно більше часу провести з родиною або друзями – це допоможе відновити сили та налаштуватися на нові досягнення.

Телець
20 квітня –
20 травня

Тельцям тиждень принесе можливість зміцнити свої професійні позиції та впорядкувати фінансові справи. Особливо продуктивною буде середина тижня, коли Місяць перейде у ваш знак. Саме тоді варто займатися плануванням бюджету, завершенням важливих робочих завдань і довгостроковими проєктами. Великі покупки бажано здійснювати лише після ретельної перевірки всіх деталей.

У стосунках намагайтеся бути відкритими до діалогу. Близькі люди оцінять вашу підтримку й уважність. Вихідні сприятимуть домашньому затишку, сімейним зустрічам і спокійному відпочинку, який допоможе відновити внутрішню гармонію.

Близнюки
21 травня –
20 червня

Близнюкам тиждень подарує багато нової інформації, цікавих знайомств і можливостей для професійного розвитку. Робота вимагатиме швидкої реакції, але не поспішайте відповідати на важливі пропозиції без детального аналізу. Ретроградний Меркурій може спричинити затримки у спілкуванні або документах, тому уважність стане вашим головним союзником.

В особистому житті очікуються приємні зустрічі та відверті розмови. Наприкінці тижня Місяць у Близнюках зробить вас більш товариськими й відкритими до нових знайомств. Це чудовий час для коротких поїздок, дружніх зустрічей і цікавого дозвілля.

Рак
21 червня –
22 липня

Ракам варто присвятити цей тиждень завершенню незакінчених справ і впорядкуванню планів. Ретроградний Меркурій у вашому знаку може повертати старі питання, тому не дивуйтеся, якщо доведеться ще раз обговорювати вже знайомі теми. Терпіння й уважність допоможуть уникнути непорозумінь.

У стосунках головним стане взаєморозуміння. Не приховуйте своїх почуттів і більше часу проводьте з людьми, які вас підтримують. Неділя буде особливо сприятливою для сімейного відпочинку та відновлення емоційної рівноваги.

Лев
23 липня –
22 серпня

Левам цей тиждень принесе багато шансів проявити свої сильні сторони. Сонце у вашому знаку підтримуватиме впевненість, харизму та прагнення до лідерства. Ви зможете привернути увагу керівництва, успішно провести переговори або зробити важливий крок у професійному розвитку. Водночас не варто поспішати з фінансовими рішеннями.

В особистому житті тиждень обіцяє багато позитивних емоцій. Ваш оптимізм і відкритість допоможуть покращити атмосферу у стосунках. Вихідні ідеально підійдуть для романтичної подорожі, зустрічі з друзями або творчого відпочинку.

Діва
23 серпня –
22 вересня

Для Дів цей тиждень стане періодом продуктивної роботи та наведення порядку в усіх сферах життя. Ви легко впораєтеся зі складними завданнями, якщо не поспішатимете й уважно перевірятимете деталі. Середина тижня буде особливо вдалою для роботи з документами, аналізу інформації та професійного навчання.

У стосунках не варто надто критично оцінювати вчинки близьких. Щирість, терпіння та готовність вислухати співрозмовника допоможуть уникнути непотрібних конфліктів. Вихідні краще присвятити повноцінному відпочинку та турботі про власне здоров'я.

Терези
23 вересня –
22 жовтня

Терезам тиждень принесе багато спілкування, переговорів і нових можливостей для професійного розвитку. Уже на початку періоду доведеться швидко адаптуватися до нових обставин, але ваша дипломатичність допоможе знайти компроміс навіть у складних ситуаціях. У середині тижня можливі цікаві ділові пропозиції або повернення до проєктів, які раніше були відкладені. Через ретроградний Меркурій уважно перевіряйте всі документи та домовленості.

В особистому житті на перший план вийде взаєморозуміння. Якщо давно хотіли відверто поговорити з близькою людиною, саме зараз для цього буде слушний момент. Наприкінці тижня варто більше часу присвятити родині, друзям або романтичному відпочинку.

Скорпіон
23 жовтня –
21 листопада

Для Скорпіонів цей тиждень стане періодом концентрації на головному. Робочі справи вимагатимуть терпіння, уважності й уміння діяти стратегічно. Не поспішайте погоджуватися на нові фінансові зобов'язання або великі покупки, доки не перевірите всі умови. Середина тижня буде вдалою для завершення старих проєктів і наведення порядку в документах.

У стосунках варто більше довіряти близьким людям. Відвертість допоможе зміцнити взаєморозуміння, а підтримка родини додасть упевненості у власних силах. Вихідні краще провести без поспіху, приділивши час відпочинку й відновленню енергії.

Стрілець
22 листопада –
21 грудня

Стрільцям тиждень відкриє нові перспективи для розвитку, навчання та професійного зростання. Вдалими будуть переговори, поїздки, зустрічі з партнерами й пошук нових можливостей. Якщо виникне шанс спробувати себе в новому напрямку, не бійтеся зробити перший крок. Водночас уважно ставтеся до деталей у документах і фінансових питаннях.

В особистому житті очікуються приємні знайомства та цікаві зустрічі. Для тих, хто вже перебуває у стосунках, тиждень стане гарним часом для спільних планів і подорожей. Наприкінці тижня варто більше уваги приділити власному відпочинку.

Козоріг
22 грудня –
19 січня

Козорогам цей тиждень допоможе зміцнити професійні позиції та завершити справи, які тривалий час залишалися відкритими. Ваша дисциплінованість і практичний підхід дозволять досягти хороших результатів навіть у складних умовах. Середина тижня сприятиме фінансовому плануванню, роботі з документами й організаційним питанням.

У родинному колі пануватиме спокійна атмосфера, якщо ви знайдете час для спілкування з близькими. Наприкінці тижня варто дозволити собі повноцінний відпочинок і не перевантажувати себе робочими думками.

Водолій
20 січня –
18 лютого

Для Водоліїв тиждень стане часом нових ідей, творчих рішень і цікавих знайомств. Робота вимагатиме нестандартного підходу, а ваші пропозиції можуть отримати підтримку керівництва або колег. Це хороший період для навчання, командних проєктів і розвитку професійних навичок.

У стосунках варто більше довіряти власним почуттям і не боятися відкрито говорити про свої наміри. Вихідні чудово підійдуть для активного відпочинку, подорожі або зустрічі з друзями, які зарядять позитивною енергією.

Риби
19 лютого –
20 березня

Рибам тиждень допоможе перейти від роздумів до конкретних дій. На початку періоду може здаватися, що подій занадто багато, однак поступово ви знайдете правильний ритм роботи. Ваші творчі здібності й інтуїція допоможуть успішно впоратися із завданнями, які вимагатимуть нестандартного підходу.

В особистому житті очікується більше гармонії та теплих моментів. Відверті розмови допоможуть зміцнити стосунки, а вихідні подарують чудову можливість відпочити разом із близькими людьми. Не забувайте приділяти час і власному емоційному відновленню.

Чого очікувати від тижня 3–9 серпня 2026 року

Перший повний тиждень серпня стане періодом активного старту, практичних рішень і поступового переходу до емоційно спокійніших вихідних. Початок тижня сприятиме новим ініціативам, переговорам і реалізації професійних планів. У середині тижня варто зосередитися на фінансових питаннях, організації роботи та завершенні старих справ.

Ближче до вихідних на перший план вийдуть особисті стосунки, родина та відпочинок. Саме цей час буде найкращим для відновлення сил, спілкування з близькими та планування наступних кроків. Ретроградний Меркурій упродовж усього тижня нагадуватиме: уважність до деталей часто важливіша за швидкість.

Найсприятливіші знаки тижня

  • ♌ Лев – Сонце у вашому знаку відкриває нові можливості для самореалізації, кар'єрного розвитку та творчості.
  • ♈ Овен – початок тижня подарує потужний заряд енергії, який допоможе впевнено стартувати в нових справах.
  • ♉ Телець – середина тижня буде особливо вдалою для фінансових рішень, професійних досягнень і стабільного розвитку.


Найкращі дні тижня

  • 3–4 серпня – для початку нових проєктів, переговорів і активних дій.
  • 5–6 серпня – для фінансового планування, великих робочих завдань і наведення порядку в справах.
  • 8–9 серпня – для сімейного відпочинку, романтичних зустрічей і відновлення сил.

Від чого краще утриматися:

  • поспішних фінансових рішень;
  • підписання документів без уважної перевірки;
  • конфліктів через дрібниці;
  • імпульсивних покупок;
  • перевтоми та роботи без відпочинку;
  • надмірної категоричності у спілкуванні.

Астрологічні події тижня

  • ☀️ Сонце у Леві підтримуватиме лідерські якості, творчість і прагнення до самореалізації.
  • 🌙 Місяць пройде шлях від Овна до Рака, поступово змінюючи енергетику тижня від активної до більш емоційної та сімейної.
  • ☿ Ретроградний Меркурій у Раку вимагатиме уважності до документів, листування та фінансових питань.
  • ♄ Ретроградний Сатурн сприятиме завершенню старих справ і перегляду довгострокових планів.
  • ♆ Ретроградний Нептун посилюватиме інтуїцію та творчі здібності, але закликатиме уникати самообману.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.

Читайте також:

Теги: соціум Місяць Сонце знаки Зодіаку астрологія гороскоп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як знімали Сирського: унікальна демократія чи небезпечний прецедент?
Як знімали Сирського: унікальна демократія чи небезпечний прецедент?
22 липня, 08:04
Нове покоління протесту. Чому Майдан картонок може повторитися
Нове покоління протесту. Чому Майдан картонок може повторитися
22 липня, 07:48
Ворог атакував обласний центр безпілотниками та керованими авіабомбами, є влучання по цивільній інфраструктурі
РФ атакувала Суми дронами та авіабомбами: зросла кількість постраждалих, є загиблі
3 липня, 23:00
Активність Сонця з 29 по 30 липня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 29-30 липня: якою буде сонячна активність
29 липня, 05:00
Астрологічний прогноз на 16 липня 2026 року
Найавторитетніший гороскоп на 16 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку
15 липня, 15:00
Астрологічний прогноз на 27 липня – 2 серпня 2026 року
Гороскоп на тиждень 27 липня – 2 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку
26 липня, 21:30
Астрологічний прогноз на 30 липня 2026 року
Найавторитетніший гороскоп на 30 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку
29 липня, 15:00
Астрологічний прогноз на 1 серпня 2026 року
Найавторитетніший гороскоп на 1 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку
31 липня, 15:00
Астрологічний прогноз на 3 серпня 2026 року
Найавторитетніший гороскоп на 3 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Сьогодні, 15:00

Життя

Гороскоп на тиждень 3-9 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на тиждень 3-9 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Українка у 77 років закінчила школу в США
Українка у 77 років закінчила школу в США
Українці втекли із райського острова та чесно розповіли про причини свого рішення
Українці втекли із райського острова та чесно розповіли про причини свого рішення
Польща чи Іспанія: де українцям простіше знайти роботу і почати нове життя
Польща чи Іспанія: де українцям простіше знайти роботу і почати нове життя
Відомий голлівудський актор під час таємного візиту до України пережив російський обстріл
Відомий голлівудський актор під час таємного візиту до України пережив російський обстріл
Найавторитетніший гороскоп на 3 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Найавторитетніший гороскоп на 3 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 серпня 2026
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
69K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
56K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
51K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
Сьогодні, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
Вчора, 14:48
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Вчора, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
31 липня, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
31 липня, 07:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua