У Вірменії археологи натрапили на унікальну фреску віком понад 2,5 тис. років (фото)

На знайденій фресці зоображені люди, однак наукового тлумачення зоображень поки немає

Фреску знайшли у стародавній фортеці, що розташована на території сучасного Єревану

Група французько-вірменських археологів знайшла унікальну фреску, яка збереглася у фортеці Еребуні у Вірменії. Посольство Франції у Вірменії офіційно назвало цю знахідку безпрецедентним відкриттям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Arkeo News.

Особливістю фрески є її стан та зображені на ній малюнки. Вони можуть допомогти вченим дослідити матеріали й техніки, якими в ті часи користувалися майстри. Деталей та тлумачень самих малюнків наразі немає. Однак ця знахідка може розкрити чимало таємниць тодішнього мистецтва.

Знайдена рідкісна фреска у вірменській фортеці датується другою половиною сьомого століття до нашої ери або початком шостого. Так, вік знахідки може сягати понад 2,5 тис. років та належати до періоду існування царства Урарту.

Зокрема, фреску створили в останні десятиліття існування царства. У той час на Стародавньому Близькому Сході відбувався занепад Ассирійської імперії, на її місці виникали нові держави. Водночас Урарту з часом зникло з історичних джерел.

Фортеця, де була виявлена фреска, була заснована у 782 році до нашої ери царем Аргішті I. Вона розташована на пагорбі Арін-Берд, на території сучасного Єревану. У цьому місці археологи знайшли 23 кам'яні написи, які підтверджують існування кількох поколінь урартських царів.

Еребуні була не лише укріпленням. За її стінами були житлові квартали, храми, склади тощо. Знайдені у фортеці фрагменти фресок свідчать про те, що вона мала яскравий розпис, які зникли з часом.

Зазначимо, археологи під час розкопок на пам'ятці Картал поблизу села Орлівка в Одеській області виявили кілька поховань римського часу, серед яких – могила з ознаками посмертного вилучення кісток ноги та поховання з унікальною парадною кінською збруєю.