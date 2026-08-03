«Татова копія». Сергій Притула поділився фото з однорічним сином Марком

Шанувальники відмітили схожість між Сергієм Притулою та його молодшим сином

Волонтер та громадський діяч Сергій Притула показав, як виглядає його однорічний син Марк. З нагоди першого дня народження сина ексведучий поділився свіжим фото у своєму блозі в Іnstagram, пише «Главком».

Сергій Притула привітав молодшого сина з днем народження та розповів, як він та його донька Стефанія звертаються до однорічного Марка. Притула називає сина «Калачиком».

«Наймолодшому з Притул сьогодні 1 рік! Марко Сергійович – офіційно. Калачик – версія тата. Красунчик – версія Стефанії. Незалежно від варіантів, беззаперечний володар призу глядацьких симпатій серед друзів родини і головний посміхун Києва! Щасливої долі, Калачику! І тобі, і всім українським дітям!» – йдеться у дописі.

На фото, яким поділився Притула, його син Марк сидить на гірці, тримаючись за поручні. Хлопчик дивиться у камеру, посміхаючись. Марк має світле волосся та блакитні очі, що помітили користувачі.

Сергій Притула в шкількі роки та його однорічний син Марк (на фото справа) колаж: glavcom.ua

У коментарях під дописом підписники Сергія Притули зауважили, що його син Марк має неабияку схожість з батьком:

«Мама носить під серцем, мама народжує, мама леліє, мама годує, а дитя все одно виростає схожим на тата».

«Калачик на вас схожий, хай росте здоровенький».

«Татова копія, мамина радість. Нехай зростає здоровим, щасливим, під мирним небом».

«Найщиріші вітання з днем народження, здоров'я, здійснення мрій».

Як розповідав «Главком», волонтер і громадський діяч Сергій Притула повідомив про важливу подію у своїй родині – хрещення сина Марка. За словами Притули, таїнство відбулося у Києво-Печерській лаврі. Волонтер зазначив, що бачить особливий символізм у тому, що хрестини пройшли саме в одному з головних духовних центрів України, який продовжує жити та приймати вірян попри російські атаки.

До слова, колишній ведучий, волонтер Сергій Притула показав, як підросла його донька Соломія. Шоумен привітав її з днем народження та пригадав день, коли вона з'явилася на світ. Старша донька Сергія Притули та його дружини Катерини Сопельник народилася 27 липня 2017 року.