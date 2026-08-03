Головна Скотч Життя
search button user button menu button

«Татова копія». Сергій Притула поділився фото з однорічним сином Марком

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Сергій Притула поділився новим фото з сином
фото: Іnstagram.com/siriy_ua

Шанувальники відмітили схожість між Сергієм Притулою та його молодшим сином

Волонтер та громадський діяч Сергій Притула показав, як виглядає його однорічний син Марк. З нагоди першого дня народження сина ексведучий поділився свіжим фото у своєму блозі в Іnstagram, пише «Главком».

Сергій Притула привітав молодшого сина з днем народження та розповів, як він та його донька Стефанія звертаються до однорічного Марка. Притула називає сина «Калачиком».

«Наймолодшому з Притул сьогодні 1 рік! Марко Сергійович – офіційно. Калачик – версія тата. Красунчик – версія Стефанії. Незалежно від варіантів, беззаперечний володар призу глядацьких симпатій серед друзів родини і головний посміхун Києва! Щасливої долі, Калачику! І тобі, і всім українським дітям!» – йдеться у дописі. 

«Татова копія». Сергій Притула поділився фото з однорічним сином Марком фото 1
фото: Іnstagram.com/siriy_ua

На фото, яким поділився Притула, його син Марк сидить на гірці, тримаючись за поручні. Хлопчик дивиться у камеру, посміхаючись. Марк має світле волосся та блакитні очі, що помітили користувачі.

Сергій Притула в шкількі роки та його однорічний син Марк (на фото справа)
Сергій Притула в шкількі роки та його однорічний син Марк (на фото справа)
колаж: glavcom.ua

У коментарях під дописом підписники Сергія Притули зауважили, що його син Марк має неабияку схожість з батьком:

  • «Мама носить під серцем, мама народжує, мама леліє, мама годує, а дитя все одно виростає схожим на тата».
«Татова копія». Сергій Притула поділився фото з однорічним сином Марком фото 2
фото: Іnstagram.com/siriy_ua
  • «Калачик на вас схожий, хай росте здоровенький».
«Татова копія». Сергій Притула поділився фото з однорічним сином Марком фото 3
фото: Іnstagram.com/siriy_ua
  • «Татова копія, мамина радість. Нехай зростає здоровим, щасливим, під мирним небом».
«Татова копія». Сергій Притула поділився фото з однорічним сином Марком фото 4
фото: Іnstagram.com/siriy_ua
  • «Найщиріші вітання з днем народження, здоров'я, здійснення мрій».

Як розповідав «Главком», волонтер і громадський діяч Сергій Притула повідомив про важливу подію у своїй родині – хрещення сина Марка. За словами Притули, таїнство відбулося у Києво-Печерській лаврі. Волонтер зазначив, що бачить особливий символізм у тому, що хрестини пройшли саме в одному з головних духовних центрів України, який продовжує жити та приймати вірян попри російські атаки.

До слова, колишній ведучий, волонтер Сергій Притула показав, як підросла його донька Соломія. Шоумен привітав її з днем народження та пригадав день, коли вона з'явилася на світ. Старша донька Сергія Притули та його дружини Катерини Сопельник народилася 27 липня 2017 року.

Читайте також:

Теги: фото діти син Сергій Притула

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дік Ван Дайк і Арлін Сільвер одружилися у 2012 році
100-річний голлівудський актор Дік Ван Дайк показався на ходунках: ексклюзивні кадри
4 липня, 12:23
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 301-1 КК України
Зберігав дитяче порно в соцмережах – 53-річний чоловік отримав підозру
8 липня, 18:21
Дарина понад пів року живе без нападів
Львівські лікарі врятували немовля завдяки особливій дієті
9 липня, 14:44
Костянтин Грубич розповів про свою молодшу доньку Ольгу
«Сум не минає». Костянтин Грубич поділився спогадами про загиблу 17-річну доньку (фото)
13 липня, 14:20
Мережа обговорює фото Полякової, зроблене на засіданні ТСК
Полякова натрапила на хейт через фото в ТСК: подробиці
15 липня, 19:13
Ірина Білик показала, як виглядала у дитинстві
Ірина Білик поділилася світлинами з дитинства
17 липня, 15:49
Документ забороняє дітям віком до 15 років реєструватися й користуватися акаунтами в соціальних мережах
Франція першою в Євросоюзі заборонила дітям соцмережі
22 липня, 02:10
Жінка намагалася видати продаж дитини за нібито сурогатне материнство
В Івано-Франківську затримано матір, яка продала немовля за $20 тис.
10 липня, 14:23
Судове засідання у справі про вбивство підлітка на столичному фунікулері, 15 вересня 2025 року
Вбивство підлітка на фунікулері: Косов подав касаційну скаргу на вирок суду
20 липня, 10:36

Життя

«Татова копія». Сергій Притула поділився фото з однорічним сином Марком
«Татова копія». Сергій Притула поділився фото з однорічним сином Марком
Українське подружжя переїхало до Данії та назвало плюси і мінуси життя в країні
Українське подружжя переїхало до Данії та назвало плюси і мінуси життя в країні
Гороскоп на тиждень 3-9 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на тиждень 3-9 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Українка у 77 років закінчила школу в США
Українка у 77 років закінчила школу в США
Українці втекли із райського острова та чесно розповіли про причини свого рішення
Українці втекли із райського острова та чесно розповіли про причини свого рішення
Польща чи Іспанія: де українцям простіше знайти роботу і почати нове життя
Польща чи Іспанія: де українцям простіше знайти роботу і почати нове життя

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2026
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
82K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
60K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
Вчора, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
1 серпня, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
31 липня, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
31 липня, 07:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua