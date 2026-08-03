Найавторитетніший гороскоп на 4 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Вівторок пройде під впливом Місяця в Овні, який посилить рішучість, ініціативність і бажання швидко досягати поставлених цілей

4 серпня 2026 року обіцяє бути активним і насиченим днем. Місяць в Овні підтримуватиме сміливість, готовність брати на себе відповідальність і прагнення діяти без зайвих зволікань. Це вдалий час для професійних ініціатив, важливих зустрічей, переговорів і старту нових проєктів.

Водночас ретроградний Меркурій у Раку закликає бути уважними до деталей. Астрологи радять не поспішати з підписанням документів, перевіряти інформацію та уникати імпульсивних фінансових рішень. Поєднання рішучості й обережності стане головною запорукою успішного дня.

Що прогнозують астрологи на 4 серпня 2026 року

Вівторок продовжить динамічний ритм, який задав початок тижня. Енергія Місяця в Овні сприятиме швидкому ухваленню рішень, прояву лідерських якостей і готовності братися за складні завдання. Це гарний день для роботи, яка потребує сміливості, ініціативності та впевненості у власних силах.

Разом із тим ретроградний Меркурій може спричинити непорозуміння у спілкуванні або затримки в оформленні документів. Не варто поспішати з висновками чи давати обіцянки, якщо ще не з'ясовано всіх деталей. Зважений підхід допоможе уникнути зайвих помилок.

Головна тема дня

Дійте сміливо, але перевіряйте кожен важливий крок.

Астрологічна картина дня

☀️ Сонце – Лев ♌

– Лев ♌ 🌙 Місяць – Овен ♈

– Овен ♈ ☿ Меркурій – ретроградний у Раку ♋

– ретроградний у Раку ♋ ♄ Сатурн – ретроградний

– ретроградний ♆ Нептун – ретроградний

– ретроградний ♇ Плутон – ретроградний

– ретроградний Енергетика дня: активність, ініціативність, сміливість, прагнення до перемоги.

Кольори дня

Червоний, помаранчевий, золотий.

Щасливі числа

4, 10, 19, 28.

Сприятливий час

08:30 – 11:30 – для початку нових справ, переговорів і робочих зустрічей.

15:00 – 17:30 – для завершення важливих завдань та ухвалення практичних рішень.

Гороскоп на 4 серпня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овни залишатимуться серед головних фаворитів дня. Місяць у вашому знаку посилить упевненість, рішучість і бажання діяти без зволікань. Робочі питання вирішуватимуться швидше, якщо ви не розпорошуватимете увагу на другорядні справи. Це вдалий день для початку нових проєктів, переговорів і реалізації ідей, які давно чекали свого часу. Водночас уважно перевіряйте документи та домовленості.

В особистому житті варто контролювати емоції. Ваш запал може надихати близьких, але надмірна категоричність здатна спровокувати суперечки. Вечір добре підійде для спорту, активного відпочинку або зустрічі з друзями.

Тельцям вівторок підкаже, що найкращих результатів можна досягти завдяки послідовності та терпінню. На роботі можуть з'явитися нові завдання, які вимагатимуть уважності до деталей. Не поспішайте погоджуватися на фінансові пропозиції — спочатку ретельно проаналізуйте всі умови.

У стосунках варто уникати впертості. Щира розмова допоможе знайти компроміс і зміцнити взаєморозуміння. Вечір буде сприятливим для домашніх справ, спокійного відпочинку або прогулянки на свіжому повітрі.

Близнюкам день принесе багато спілкування, новин і цікавих зустрічей. Ваші комунікативні здібності допоможуть успішно провести переговори або знайти нових партнерів. Водночас ретроградний Меркурій радить уважно перевіряти повідомлення, документи та ділове листування, щоб уникнути непорозумінь.

В особистому житті день сприятиме відкритому діалогу. Вдалий момент для зустрічі з друзями, короткої поїздки або романтичного побачення. Не бійтеся ділитися своїми ідеями – вони знайдуть підтримку.

Ракам варто діяти без поспіху, навіть якщо навколо всі намагатимуться пришвидшити події. Робота вимагатиме уважності, особливо якщо вона пов'язана з фінансами, договорами чи офіційними документами. Сьогодні краще двічі перевірити інформацію, ніж потім виправляти помилки.

В особистому житті більше довіряйте близьким людям. Відверта розмова допоможе позбутися внутрішньої напруги та зміцнити стосунки. Вечір найкраще присвятити відпочинку й турботі про власний емоційний стан.

Левам день відкриє чудові можливості для професійного розвитку. Сонце у вашому знаку підтримуватиме харизму, впевненість і здатність вести інших за собою. Якщо давно планували представити нову ідею або розпочати важливий проєкт, сьогодні саме час зробити перший крок.

У коханні та сімейному житті варто більше уваги приділити щирому спілкуванню. Ваш оптимізм стане джерелом натхнення для близьких. Увечері знайдіть час для творчості, прогулянки або улюбленого хобі.

Для Дів вівторок стане днем організованості та ефективної роботи. Ваша здатність аналізувати ситуацію допоможе швидко знайти правильне рішення навіть у складних обставинах. Це гарний час для наведення порядку в документах, плануванні та завершення відкладених справ. Великі фінансові рішення поки що краще не ухвалювати.

У стосунках намагайтеся бути менш вимогливими до себе й оточення. Тепла атмосфера вдома та підтримка рідних допоможуть відновити сили після насиченого дня. Увечері корисно приділити увагу здоров'ю або повноцінному відпочинку.

Терезам вівторок принесе багато спілкування, нових знайомств і ділових контактів. Робочі питання вимагатимуть дипломатичності та вміння швидко знаходити компроміси. Якщо виникнуть суперечливі ситуації, не поспішайте відстоювати свою позицію – спокійний діалог принесе значно кращий результат. Через ретроградний Меркурій уважно перевіряйте документи та домовленості.

В особистому житті день сприятиме гармонізації стосунків. Відверта розмова допоможе розставити всі крапки над «і», а щирість зміцнить довіру між вами та близькою людиною. Вечір чудово підійде для спільної прогулянки або сімейної вечері.

Скорпіонам варто зосередитися на найважливіших завданнях і не витрачати сили на другорядні питання. День сприятиме роботі, яка потребує уважності, стратегічного мислення та терпіння. Якщо виникне необхідність ухвалити фінансове рішення, спочатку зберіть максимум інформації й не поспішайте з висновками.

У стосунках не варто приховувати свої справжні емоції. Відвертість допоможе уникнути непорозумінь, а підтримка близьких стане джерелом натхнення. Увечері знайдіть час для відпочинку, щоб не накопичувати втому.

Для Стрільців день відкриє нові перспективи в роботі та навчанні. Ви легко знайдете спільну мову з колегами, а нові ідеї можуть отримати схвалення керівництва. Це гарний час для професійного розвитку, ділових зустрічей і планування майбутніх проєктів. Водночас уважно ставтеся до деталей у документах.

В особистому житті не бійтеся проявляти ініціативу. День сприятиме романтичним знайомствам, дружнім зустрічам і щирим розмовам. Оптимізм допоможе вам легко долати будь-які дрібні труднощі.

Козорогам вівторок допоможе продуктивно просунутися у важливих справах. Робочий день буде насиченим, однак ваша дисциплінованість дозволить виконати навіть більше, ніж ви планували. Особливо вдало складуться фінансові розрахунки, планування бюджету та організаційні питання. Головне – не поспішати під час оформлення документів.

У сімейному житті пануватиме спокійна атмосфера. Після роботи варто провести вечір із близькими людьми або присвятити час домашнім справам. Це допоможе швидко відновити сили та зберегти внутрішню рівновагу.

Водоліям день принесе цікаві можливості для реалізації творчих задумів. Ваш нестандартний погляд на звичні речі допоможе знайти ефективне рішення там, де інші бачать лише проблеми. Робота в команді буде особливо продуктивною, якщо ви відкрито ділитиметеся своїми ідеями.

В особистому житті день сприятиме теплим зустрічам і дружньому спілкуванню. Не відмовляйтеся від запрошень – нові знайомства або несподівана розмова можуть позитивно вплинути на найближче майбутнє. Увечері корисно зайнятися спортом або активним відпочинком.

Рибам варто поступово переходити від планування до конкретних дій. Робота вимагатиме більше організованості, але ваша інтуїція допоможе знайти правильне рішення навіть у нестандартних ситуаціях. День добре підходить для творчих проєктів, аналізу інформації та завершення справ, які тривалий час відкладалися.

У стосунках важливо не робити поспішних висновків. Щира розмова допоможе краще зрозуміти близьку людину та уникнути зайвих переживань. Вечір буде сприятливим для спокійного відпочинку, читання або творчості.

Чого очікувати від дня – вівторка, 4 серпня 2026 року

Вівторок збереже високий темп, який задав початок робочого тижня. Місяць в Овні підтримуватиме рішучість, активність і прагнення швидко досягати поставлених цілей. Це хороший день для нових починань, відповідальних зустрічей, презентацій і реалізації сміливих ідей.

Разом із тим ретроградний Меркурій нагадуватиме про необхідність уважно ставитися до деталей. Не варто поспішати з підписанням документів або великими фінансовими рішеннями без додаткової перевірки. Найкращих результатів досягнуть ті, хто зможе поєднати енергійність із холодним розрахунком.

Найсприятливіші знаки дня

♈ Овен – день принесе максимум енергії, упевненості та можливостей для нових починань.

♌ Лев – Сонце у вашому знаку сприятиме кар'єрному розвитку, творчості та успішним переговорам.

♐ Стрілець – відкриються перспективи для навчання, професійного зростання та нових знайомств.

День найкраще підходить для:

старту нових проєктів;

ділових переговорів і презентацій;

навчання та підвищення кваліфікації;

фізичної активності;

вирішення організаційних питань;

планування найближчих професійних цілей.

Від чого краще утриматися:

поспішного підписання документів;

імпульсивних покупок;

конфліктів через дрібниці;

надмірної категоричності у спілкуванні;

необдуманих обіцянок;

перевтоми та роботи без перерв.

Астрологічні події дня

☀️ Сонце у Леві посилює лідерські якості, творчість і впевненість у власних силах.

посилює лідерські якості, творчість і впевненість у власних силах. 🌙 Місяць в Овні додає сміливості, рішучості та бажання діяти без зволікань.

додає сміливості, рішучості та бажання діяти без зволікань. ☿ Ретроградний Меркурій у Раку радить уважно перевіряти інформацію, документи й фінансові домовленості.

радить уважно перевіряти інформацію, документи й фінансові домовленості. ♄ Ретроградний Сатурн допомагає переглянути довгострокові плани та відповідальні рішення.

допомагає переглянути довгострокові плани та відповідальні рішення. ♆ Ретроградний Нептун посилює інтуїцію, творчі здібності та внутрішню чутливість, але застерігає від самообману.

посилює інтуїцію, творчі здібності та внутрішню чутливість, але застерігає від самообману. ♇ Ретроградний Плутон сприяє внутрішнім змінам, переоцінці цінностей і поступовому позбавленню від того, що стримує розвиток.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.