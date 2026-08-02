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Українське подружжя переїхало до Данії та назвало плюси і мінуси життя в країні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Серед плюсів данії українці назвали близькість моря, чисте повітря та пляжі
фото з відкритих джерел

Традиційна данська кухня, зокрема випічка та популярна серед місцевих лакриця, українців не вразила

Українське подружжя, яке переїхало з Полтави до Данії, поділилося враженнями від життя в країні. За їхніми словами, переваг більше, ніж недоліків. Як інформує «Главком», свої спостереження пара опублікувала в TikTok.

За словами українців, однією з головних переваг є баланс між роботою та особистим життям. У багатьох компаніях працюють чотири з половиною дні на тиждень, а в п’ятницю робочий день часто завершується близько полудня.

«Мені теж це подобається. Але не подобається, що ввечері вже нічого не працює», – каже українка.

Також подружжя відзначило високий рівень безпеки. За їхніми словами, у Данії почуваються спокійніше, ніж у багатьох інших країнах, хоча поодинокі випадки злочинів все ж трапляються.

Серед плюсів українці назвали близькість моря, чисте повітря та пляжі. Водночас зазначили, що через прохолодний клімат купатися можна лише кілька днів на рік.

Крім того, їм сподобалася данська традиція вивішувати державний прапор під час свят і важливих подій, а також місцева культура, де не заведено демонструвати статки чи соціальний статус.

Однак не все припало українцям до смаку. Так, традиційна данська кухня, зокрема випічка та популярна серед місцевих лакриця, їх не вразила.

«Не для всіх. Але іноді буває смачно», – сказав чоловік.

Раніше повідомлялося, що після дев'яти місяців життя на португальській Мадейрі українське подружжя вирішило залишити острів. Хоча за цей час вони встигли закохатися в океан, гори, маленькі містечка й неспішний ритм життя, зрештою зрозуміли: жити тут постійно не хочуть.

Нагадаємо, переїзд до Канади для українців у 2026 році став складнішим після завершення спеціальних програм підтримки, однак можливості для еміграції все ще залишаються. Українка, яка живе в Канаді, назвала найпопулярніші шляхи переїзду та пояснила, до яких витрат, вимог і труднощів варто бути готовими майбутнім мігрантам.

Також українка Анастасія Чернуха разом із трьома дітьми мешкає в Албанії. Жінка розповіла про особливості та недоліки життя в цій країні у своєму блозі. 

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Теги: клімат пляжі прапор українці культура українка Данія

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