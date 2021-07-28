Хирург рассказал, какие пластические операции делала София Ротару (фото)

Отмечается, что главный секрет Ротару – в подтяжке лица

Популярная украинская певица София Ротару, как и многие другие звезды, прибегала к хирургическому вмешательству. Артистка сделала СМАС-подтяжку лица, блефаропластику и подтяжку.

При всем этом знаменитость не меняла форму носа, губ и скул. Об этом рассказал пластический хирург Сергей Дербак в программе «Викриття».

По словам эксперта, Ротару сделала СМАС-подтяжку лица – разрез в волосистой части головы перед и за ухом, когда подтягиваются мышцы лица и кожи, которая мешает.

Также певица сделала нижнюю и верхнюю блефаропластику – это пластика век, когда отрезается часть кожи, жировых пакетиков, делается разрез и удаляется эта кожа.

Отмечается, что главный секрет Ротару – в подтяжке лица, после которой внешний вид становится искусственным. При этом знаменитость одна из немногих артисток, которые не стали экспериментировать с формой носа, губ и скул, и сохранила свою индивидуальность.

«Ротару также использует услуги дерматокосметолога и инъекции ботокса, поэтому количество ее морщин минимальное, а на лбу особенно. Еще певица использует инъекции гиалуроновой кислоты, но она не гонится за трендами или модой», – добавил хирург.

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