Звезда «Женского Квартала» в бикини похвасталась выдающейся фигурой (видео)

Звезда эротично повыгибалась на пляже

Звезда «Женского Квартала» Екатерина Никитина, которая недавно засветила аппетитные ягодицы в розовом бикини, продолжает будоражить воображение поклонников.

На этот раз артистка поделилась коротким видео, снятым во время отпуска Никитиной в Грузии, в курортном городке Батуми.

В ролике Екатерина изображена, лежа на пляже. Позади актрисы — бушует море, сгущаются тучи и бьет гроза. Никитина в это время обольстительно изгибается на камнях.

Подписчики страницы Никитиной не удержали эмоций от увиденного

Ранее «Скотч» сообщал, что Дженнифер Лопес отметила день рождения на яхте Ахметова.

Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

СМИ также сообщает, что роскошная шестипалубный яхта Valerie, на которой состоялось мероприятие, принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Известно, что судно построили в 2011 году, а в 2019 году его отремонтировали и сейчас оно продается и сдается в аренду компанией Dynamiq Brokerage.