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Уповноважена президента розповіла, звідки найчастіше тікають військові

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Уповноважена президента розповіла, звідки найчастіше тікають військові
Військові, що вже мають бойовий досвід, рідко тікають із фронту
фото: Сухопутні війська ЗС України/Telegram

Абсолютна більшість тих, хто самовільно залишив частину, – це люди з навчальних центрів мобілізованих

Абсолютна більшість самовільного залишення військової частини зафіксована з навчальних центрів, а не з бойових позицій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю tsn.ua уповноваженої президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольги Решетилової

Абсолютна більшість тих, хто самовільно залишив частину, – це люди з навчальних центрів мобілізованих.

«Абсолютна більшість СЗЧ – із навчальних центрів насправді, не з бойових позицій. Тому що коли вже людина пройшла БЗВП, коли вона вже в колективі своїх побратимів, коли вона вже розуміє, яка відповідальність на ній і те, що їй потрібно тримати свою ділянку фронту або свою ділянку роботи, – це зовсім інше ставлення. Але для цього вона повинна пройти етапи прийняття, торгу і так далі. І для багатьох людей це дуже складний етап. Вони його не проходять і вони тікають з навчальних центрів. І це абсолютна більшість з тих, що самовільно залишили частину», – розповіла Решетилова.

Вона наголосила, що до таких людей має категоричне ставлення: вони повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності, якщо вони не повернуться з СЗЧ до 1 березня.

«Якщо немає якихось глобальних порушень їхніх прав, то я тут не збираюся займатися якимись системними рішеннями для того, щоб захистити цих людей. Вони зробили свій вибір», – зазначила омбудсменка.

Вона також розповіла про іншу частину людей, які вирушають у СЗЧ.

«Інша частина СЗЧ – це значно менша частина. Це ті, які реально вже не один рік перебувають на бойових позиціях, і не мають способу піти у відпустку, бути направленими на лікування, перевестися в інші частини. І ця історія потребує справді системних рішень, щоби створити людям такі умови, які не будуть від них вимагати походу в СЗЧ», – сказала посадовиця.

Решетилова зазначила, що над цим працює вона, комітет Верховної Ради, Міністерство оборони.

«Я не думаю, що це буде дуже швидке рішення: не направимо одразу всіх на ВЛК, не визначимо чітких термінів служби і так далі. Але з часом будуть прийняті певні системні рішення, які дозволять цим людям передихнути, видихнути», – запевнила омбудсменка.

Як відомо, військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року, не можуть повернутися на службу та звільнитися від кримінальної відповідальності за спрощеним алгоритмом.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував. Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.

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Теги: Верховна Рада історія закон військові Ольга Решетилова

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