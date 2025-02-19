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Теракт у Миколаєві, під час якого загинули військові. Затримано ворожих агентів

Валерія Димчук
glavcom.ua
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Теракт у Миколаєві, під час якого загинули військові. Затримано ворожих агентів
Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення
фото: СБУ

Злочинна група складалась з чотирьох підлітків

Українські спецслужби зупинили спробу ворожого теракту в центрі Миколаєва, запланованого на 14 лютого. Протягом доби Служба безпеки України та Національна поліція затримали чотирьох агентів російських спецслужб, які виконували завдання від російських кураторів. Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, окупанти використали 42-річну мешканку Полтавщини, яку змусили перевезти вибухівку. Жінка не знала, що в її руках смертельний пристрій – їй повідомили, що це сумка з грошима для місцевого жителя. Коли вона наблизилася до кафе, де стояли українські військові, російські спецслужбісти дистанційно активували вибуховий пристрій через дзвінок на мобільний телефон.

Унаслідок вибуху загинули сама жінка та троє військовослужбовців. Ще семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

СБУ вдалося оперативно вийти на слід виконавців. Четверо неповнолітніх мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років були завербовані через Telegram-канали, які пропонували «легкі гроші». За інструкціями російських спецслужб, вони самостійно виготовили саморобний вибуховий пристрій, сховали його у рюкзак і передали жертві.

Теракт у Миколаєві, під час якого загинули військові. Затримано ворожих агентів фото 1
фото: СБУ
Теракт у Миколаєві, під час якого загинули військові. Затримано ворожих агентів фото 2
фото: СБУ

Після виконання завдання юнаки намагалися сховатися у своїх домівках, чекаючи на обіцяний гонорар від російських кураторів. Але вже незабаром їх затримали правоохоронці. Під час обшуків вилучили мобільні телефони із доказами контактів з ФСБ, а також компоненти для виготовлення вибухівки.

Теракт у Миколаєві, під час якого загинули військові. Затримано ворожих агентів фото 3
фото: СБУ

Чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений групою осіб, що призвів до загибелі людей). Незважаючи на їхній вік, їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 4 лютого, близько 14:00 на вулиці Пограничній у Миколаєві поблизу закладу громадського харчування пролунав вибух

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Теги: теракт СБУ Миколаїв поліція

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