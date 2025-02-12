Іноземні військові в українській армії проходитимуть перевірку на поліграфі

Проходження поліграфа стане обов'язковим для кандидатів на офіцерські посади та посади з доступом до державної таємниці

Іноземці та особи без громадянства, які мають намір служити у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії, проходитимуть психофізіологічне дослідження (поліграф). Про це повідомляє Міноборони України.

Психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа стане обов'язковим для кандидатів на офіцерські посади та посади з доступом до державної таємниці. Його також проходитимуть кандидати, які надали сумнівні дані про себе.

«Психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа проводитиме новостворений Центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства із залученням фахівців Міноборони та Нацгвардії. Дослідження здійснюватиметься мовою, якою володіє кандидат», – йдеться у повідомленні.

Діючі військовослужбовці-іноземці можуть проходити таку перевірку за ініціативою СБУ або командування частини. Зазначається, що Кабінет міністрів України затвердив відповідне Положення, розроблене Міністерством оборони.

Кандидати повинні надати письмову згоду на проходження дослідження та не мати медичних протипоказань. Незгода може стати підставою для відмови у прийнятті на військову службу.

Міноборони та МВС мають місяць на оновлення відповідних нормативних актів після набуття чинності цієї Постанови.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє іноземцям служити в Збройних силах України на офіцерських посадах.

Нагадаємо, раніше парламент ухвалив урядовий законопроєкт №12023 щодо проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у ЗСУ, Державній спецслужбі транспорту та Нацгвардії України.