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    Жизнь

    В Китае нашли крем для лица из «лунного молока», которому 2700 лет

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    В Китае нашли крем для лица из «лунного молока», которому 2700 лет

    Анализ химического состава крема показал, что он сделан из жира крупного рогатого скота

    На севере Китая археологи нашли банку с кремом для лица, которой 2700 лет. Об этом сообщает Ancient Origins.

    Артефакт обнаружили при раскопках гробницы аристократа — баночка находилась рядом с ним. Мягкое желтоватое вещество хранилось в бронзовой банке, покрытой орнаментом.

    Тару с косметикой в китайских гробницах ученые находили и раньше, но в основном это были женские могилы. Новая находка из обнаруженных в мужских захоронениях оказалась самым старым образцом.

    Анализ химического состава крема показал, что он сделан из жира крупного рогатого скота и «лунного молока», то есть налета на стенах известняковых или доломитовых пещер. Ингредиент использовали, чтобы делать лицо снежно-белым.

    Ранее «Скотч» сообщал, что  Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

    «Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.

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    Теги: мода и красота
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