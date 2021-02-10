В Китае нашли крем для лица из «лунного молока», которому 2700 лет

Анализ химического состава крема показал, что он сделан из жира крупного рогатого скота

На севере Китая археологи нашли банку с кремом для лица, которой 2700 лет. Об этом сообщает Ancient Origins.

Артефакт обнаружили при раскопках гробницы аристократа — баночка находилась рядом с ним. Мягкое желтоватое вещество хранилось в бронзовой банке, покрытой орнаментом.

Тару с косметикой в китайских гробницах ученые находили и раньше, но в основном это были женские могилы. Новая находка из обнаруженных в мужских захоронениях оказалась самым старым образцом.

Анализ химического состава крема показал, что он сделан из жира крупного рогатого скота и «лунного молока», то есть налета на стенах известняковых или доломитовых пещер. Ингредиент использовали, чтобы делать лицо снежно-белым.

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