В США ресторатор 6 часов ехал к больной клиентке, чтобы привезти ее любимое блюдо

Когда женщина открыла дверь и увидела Стива и его команду, она не поверила глазам

72-летняя жительница Вермонта (США), чье имя не разглашается, просто обожает брокколи в кляре из ресторана азиатской кухни Chu Ekiben. Она много раз бывала в этом ресторане и за годы для сотрудников стала самой любимой посетительницей.

К сожалению, заведение находится в соседнем штате, до которого необходимо ехать около шести часов, а женщина слишком больна, чтобы проделать такой путь. Недавно ей стало совсем плохо из-за прогрессирующего рака, поэтому о любимом блюде оставалось только мечтать.

Дочь пожилой американки Рина и ее муж Брэндон очень хотели порадовать ее и сделать брокколи дома. Они попросили владельца ресторана Chu Ekiben — Стива Чу поделиться рецептом.

«Она всегда говорила нам: «Когда я буду лежать на смертном одре, я хочу есть свои любимые брокколи», — говорит Рина.

Когда Стив Чу услышал, что одна из его любимых клиенток настолько больна, что уже не сможет приехать в заведение, он решил, что сам приедет к ней и приготовит фирменные брокколи, устроив кухню прямо во дворе перед домом. Погрузив все необходимое в пикап и обговорив свои планы с Риной и Брэндоном, Стив вместе с деловым партнером Эфремом Абебе и работником ресторана Джо Анонуэво отправился в Вермонт. Приехав к дому любимой клиентки, мужчины разожгли гриль и начали готовить, пишет Good News Network.

Когда женщина открыла дверь и увидела Стива и его команду, она не поверила глазам. Она и представить не могла, что владелец ресторана захочет шесть часов тащиться в другой штат, чтобы лично приготовить ей брокколи в кляре.

«Она прекрасная женщина, которая годами приносила нам радость, когда приходила в наш ресторан. Для меня было большой честью помочь исполнить ее желание», — говорит Стив Чу.

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