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    В США умерла последняя звезда Золотого века Голливуда

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    В США умерла последняя звезда Золотого века Голливуда

    Актерская карьера Уизерс началась, когда ей было три года

    Американская актриса Джейн Уизерс (Jane Withers) умерла на 96-м году жизни, пишет Deadline.

    Дочь артистки, дизайнер костюмов Кендалл Эррер, рассказала, что мать очень любила свою работу и с удовольствием говорила о карьере. «Она всегда излучала радость и благодарность, признавалась, что ей повезло», — уточнила она. Причины смерти актрисы не разглашаются.

    По данным издания, после смерти двукратной обладательницы «Оскара» Оливии де Хэвилленд в 2020 году Уизерс считали последней крупной звездой Золотого века Голливуда 1930-х годов.

    Актерская карьера Уизерс началась, когда ей было три года. Она участвовала в радиопостановках. В 1930-х годах девочка переехала вместе с матерью в Голливуд. В 1934 году состоялся ее дебют в комедии «Сияющие глазки». В 1940-х годах актриса стала героиней двух подростковых романов «Джейн Уизерс и тайная комната» и «Джейн Уизерс и призрак скрипки».

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    В США умерла последняя звезда Золотого века Голливуда
    В США умерла последняя звезда Золотого века Голливуда
    В США умерла последняя звезда Золотого века Голливуда
    В США умерла последняя звезда Золотого века Голливуда
    В США умерла последняя звезда Золотого века Голливуда
    В США умерла последняя звезда Золотого века Голливуда
    В США умерла последняя звезда Золотого века Голливуда
    В США умерла последняя звезда Золотого века Голливуда
    В США умерла последняя звезда Золотого века Голливуда
    В США умерла последняя звезда Золотого века Голливуда

    В 1958 году актриса появилась на экранах в драме «Гигант» с Джеймсом Дином. Затем она перестала сниматься в кино и начала работать на телевидении. Зрители также помнят Джейн Уизерс по сериалам «Час Альфреда Хичкока», «Семейка монстров» и «Она написала убийство». На «Аллее славы» есть звезда Джейн Уизерс.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

    Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.

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    Теги: знаменитости кино шоу-бизнес
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    В США умерла последняя звезда Золотого века Голливуда