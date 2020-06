В Великобритании выпустят серию почтовых марок к 50-летию группы Queen

Серия будет состоять из 13 марок с портретами музыкантов и обложками альбомов группы

Королевская почта Великобритании выпустит серию из 13 марок по случаю 50-летия рок-группы Queen, чтобы отметить вклад музыкантов в мировую культуру. Об этом сообщает The Guardian.

На восьми из них будут изображены самые популярные обложки альбомов Queen, на четырех разместят портреты каждого из четырех музыкантов коллектива, и еще на одной марке будет студийное фото группы.

«Иногда странно просыпаться и осознавать, какое место в мире мы заняли. Мы стали национальным достоянием», — заявил Мэй.

