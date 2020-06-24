В Великобритании выпустят серию почтовых марок к 50-летию группы Queen
Серия будет состоять из 13 марок с портретами музыкантов и обложками альбомов группы
Королевская почта Великобритании выпустит серию из 13 марок по случаю 50-летия рок-группы Queen, чтобы отметить вклад музыкантов в мировую культуру. Об этом сообщает The Guardian.
На восьми из них будут изображены самые популярные обложки альбомов Queen, на четырех разместят портреты каждого из четырех музыкантов коллектива, и еще на одной марке будет студийное фото группы.
«Иногда странно просыпаться и осознавать, какое место в мире мы заняли. Мы стали национальным достоянием», — заявил Мэй.
.@QueenWillRock is getting immortalized in a new series of postage stamps: https://t.co/isg5GXuE1I— UltimateClassicRock (@UltClassicRock) June 22, 2020
Queen стала третьей группой, изображения которой будут использовать для создания марок. В 2007 году королевская почта выпустила марки с The Beatles, а в 2016 году — с Pink Floyd.
Марки с изображением группы Queen поступят в продажу 9 июля.