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    Жизнь

    В Великобритании выпустят серию почтовых марок к 50-летию группы Queen

    • Розсилка
    В Великобритании выпустят серию почтовых марок к 50-летию группы Queen

    Серия будет состоять из 13 марок с портретами музыкантов и обложками альбомов группы

    Королевская почта Великобритании выпустит серию из 13 марок по случаю 50-летия рок-группы Queen, чтобы отметить вклад музыкантов в мировую культуру. Об этом сообщает The Guardian.

    На восьми из них будут изображены самые популярные обложки альбомов Queen, на четырех разместят портреты каждого из четырех музыкантов коллектива, и еще на одной марке будет студийное фото группы.

    «Иногда странно просыпаться и осознавать, какое место в мире мы заняли. Мы стали национальным достоянием», — заявил Мэй.

    Queen стала третьей группой, изображения которой будут использовать для создания марок. В 2007 году королевская почта выпустила марки с The Beatles, а в 2016 году — с Pink Floyd.

    Марки с изображением группы Queen поступят в продажу 9 июля.

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    музыка
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