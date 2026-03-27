Рубіо закликав союзників долучитися до розблокування Ормузької протоки

Держсекретар Марко Рубіо прокоментував слова союзників, які сказали, що війна в Ірані не їх, та зазначив: «Україна – це не війна Америки, і все ж ми зробили більший внесок у цю боротьбу, ніж будь-яка інша країна у світі»

Державний секретар США Марко Рубіо перед вильотом на зустріч дипломатів «Великої сімки» у Франції заявив, що європейські та азійські партнери мають взяти на себе відповідальність за безпеку судноплавства в Ормузькій протоці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

За словами посадовця, США значно менше залежать від енергоресурсів, що проходять цим шляхом, ніж решта світу, тому міжнародна спільнота повинна «активізуватися» для вирішення кризи. Рубіо наголосив, що оскільки через протоку транспортується п'ята частина світової нафти та газу, іранська блокада вже призвела до різкого зростання цін, що безпосередньо шкодить економікам союзників.

Наразі спостерігається певне пом'якшення напруженості: президент Трамп продовжив дедлайн для повного відкриття протоки на 10 днів – до вечора 6 квітня 2026 року. Цьому сприяло рішення Тегерана пропустити вісім танкерів як жест доброї волі перед можливими перемовинами. Марко Рубіо також підтвердив прогрес у дипломатичних зусиллях, зазначивши, що посередником у передачі американського мирного плану з 15 пунктів виступив Пакистан. Попри це, держсекретар утримався від прогнозів щодо дати прямих перемовин між сторонами.

Водночас, у відносинах із союзниками зберігається напруженість: лідери Європи та Азії поки ігнорують заклики Вашингтона направити військові кораблі для супроводу суден. Європейські країни висловлюють скептицизм через тарифну політику Трампа та його прагнення до партнерства з РФ, а також через те, що війна в регіоні розпочалася без попередніх консультацій з ними. Окремо Рубіо прокоментував роль інших гравців: він зазначив, що Китай отримує стратегічну вигоду від втягування США у конфлікт, а Росія, хоч і зосереджена на вторгненні в Україну, за даними розвідки, допомагає Ірану супутниковими даними про дислокацію американських сил.

Як повідомлялося, Тегеран повідомив Раду Безпеки ООН та Міжнародну морську організацію про готовність відкрити стратегічний водний шлях для частини торговельних суден.

Згідно з інформацією Міністерства закордонних справ Ірану, безпечний прохід через Ормузьку протоку тепер дозволений суднам, які не беруть участі в агресії проти країни та не підтримують її. Головною вимогою для транзиту є повне дотримання правил безпеки та обов’язкова координація дій з іранською владою.