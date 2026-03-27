Рубіо закликав союзників долучитися до розблокування Ормузької протоки

Аліна Самойленко
Держсекретар Марко Рубіо прокоментував слова союзників, які сказали, що війна в Ірані не їх, та зазначив: «Україна – це не війна Америки, і все ж ми зробили більший внесок у цю боротьбу, ніж будь-яка інша країна у світі»

Державний секретар США Марко Рубіо перед вильотом на зустріч дипломатів «Великої сімки» у Франції заявив, що європейські та азійські партнери мають взяти на себе відповідальність за безпеку судноплавства в Ормузькій протоці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

За словами посадовця, США значно менше залежать від енергоресурсів, що проходять цим шляхом, ніж решта світу, тому міжнародна спільнота повинна «активізуватися» для вирішення кризи. Рубіо наголосив, що оскільки через протоку транспортується п'ята частина світової нафти та газу, іранська блокада вже призвела до різкого зростання цін, що безпосередньо шкодить економікам союзників.

Наразі спостерігається певне пом'якшення напруженості: президент Трамп продовжив дедлайн для повного відкриття протоки на 10 днів – до вечора 6 квітня 2026 року. Цьому сприяло рішення Тегерана пропустити вісім танкерів як жест доброї волі перед можливими перемовинами. Марко Рубіо також підтвердив прогрес у дипломатичних зусиллях, зазначивши, що посередником у передачі американського мирного плану з 15 пунктів виступив Пакистан. Попри це, держсекретар утримався від прогнозів щодо дати прямих перемовин між сторонами.

Водночас, у відносинах із союзниками зберігається напруженість: лідери Європи та Азії поки ігнорують заклики Вашингтона направити військові кораблі для супроводу суден. Європейські країни висловлюють скептицизм через тарифну політику Трампа та його прагнення до партнерства з РФ, а також через те, що війна в регіоні розпочалася без попередніх консультацій з ними. Окремо Рубіо прокоментував роль інших гравців: він зазначив, що Китай отримує стратегічну вигоду від втягування США у конфлікт, а Росія, хоч і зосереджена на вторгненні в Україну, за даними розвідки, допомагає Ірану супутниковими даними про дислокацію американських сил.

Як повідомлялося, Тегеран повідомив Раду Безпеки ООН та Міжнародну морську організацію про готовність відкрити стратегічний водний шлях для частини торговельних суден.

Згідно з інформацією Міністерства закордонних справ Ірану, безпечний прохід через Ормузьку протоку тепер дозволений суднам, які не беруть участі в агресії проти країни та не підтримують її. Головною вимогою для транзиту є повне дотримання правил безпеки та обов’язкова координація дій з іранською владою.

Читайте також

Іранці обдурять Путіна і Трампа, бо їхня мета – не перемир'я
Іранський глухий кут та дилема Трампа
24 березня, 12:12
Президент США Дональд Трамп
Чому Дональду Трампу варто приїхати до Києва
18 березня, 16:48
Посол США в ООН заявив, що удари по Ірану були законними
Посол США в ООН заявив, що удари по Ірану були законними
1 березня, 05:49
Ізраїль планує підірвати ракетний потенціал Ірану за добу
Ізраїль планує підірвати ракетний потенціал Ірану за добу
2 березня, 22:57
Війна на Близькому Сході може ще сильніше зблизити РФ із Китаєм
Китай через війну на Близькому Сході робить ставку на російську нафту
4 березня, 15:15
Президент розкрив плани окупантів на Сумщині
Президент розкрив плани окупантів на Сумщині
10 березня, 19:21
Енергетична пастка Трампа: як війна в Ірані допомагає Росії вийти з ізоляції
Енергетична пастка Трампа: як війна в Ірані допомагає Росії вийти з ізоляції
11 березня, 04:15
Українські інструктори навчатимуть німецьку армію воювати
Німеччина стала першою країною НАТО, яка запросила інструкторів із України
11 березня, 16:49
Володимир Зеленський зустрівся з Резою Пахлаві
Президент зустрівся з спадкоємним принцом Ірану (відео)
13 березня, 19:57

Політика

CNN: Трамп збентежений тим, що Іран не завершує війну, яку він розпочав
CNN: Трамп збентежений тим, що Іран не завершує війну, яку він розпочав
NYT: Погрози Трампа Європі через війну в Ірані ставлять її лідерів у скрутне становище
NYT: Погрози Трампа Європі через війну в Ірані ставлять її лідерів у скрутне становище
Рубіо закликав союзників долучитися до розблокування Ормузької протоки
Рубіо закликав союзників долучитися до розблокування Ормузької протоки
Армія Ізраїлю заявила про дефіцит тисяч військовослужбовців
Армія Ізраїлю заявила про дефіцит тисяч військовослужбовців
Іран почав формалізувати контроль над Ормузькою протокою за допомогою «платних пунктів»
Іран почав формалізувати контроль над Ормузькою протокою за допомогою «платних пунктів»
Трамп оголосив, що США утримаються від ударів по енергетичних об'єктах Ірану ще на 10 днів
Трамп оголосив, що США утримаються від ударів по енергетичних об'єктах Ірану ще на 10 днів

Новини

Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Вчора, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Вчора, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
