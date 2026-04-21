«Коли зійде українське сонце – Росія зникне»: 30 років пам'яті Джохара Дудаєва (фото, відео)

21 квітня 1996 року – день, коли загинув символ чеченської боротьби за свободу Джохар Дудаєв

30 років тому, 21 квітня 1996 року російська ракета обірвала життя першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва. Генерал, який став символом незламності та національного спротиву, загинув, але його пророцтва про майбутнє Росії та України сьогодні звучать як ніколи актуально. «Главком» згадує про першого президента Чечні Джохара Дудаєва.

Фатальний дзвінок

Російські спецслужби полювали на Дудаєва з початку Першої чеченської війни, але він залишався невловимим, переживши три замахи. 21 квітня 1996 року Джохар Дудаєв перебував у селі Гехі-Чу на заході Чечні. Ввечері того дня Дудаєв вийшов на зв'язок за допомогою супутникового телефону «Інмарсат». Він розмовляв із депутатом Держдуми Росії Костянтином Боровим, обговорюючи можливі мирні переговори. Російський літак запеленгував сигнал і передав координати парі штурмовиків. Випущена ракета влучила точно в ціль, коли генерал ще тримав слухавку біля вуха. Наказ про ліквідацію, за даними істориків, віддав особисто президент РФ Борис Єльцин.

Від радянського генерала до лідера нації

Джохар Дудаєв народився у дні злочинної депортації чеченців до Казахстану (операція «Чечевиця» 23 лютого 1944 року). Його родина була вислана в товарних вагонах, і точна дата народження досі дискутується – за одними даними 15 лютого 1944-го, за іншими – трохи раніше. Тому дитинство пройшло в засланні, а повернення на історичну батьківщину відбулося лише в підлітковому віці, у 1957 році, після реабілітації чеченців у Радянському Союзі.

У 1960-х роках Дудаєв обрав військову кар’єру: вступив до Тамбовського вищого військового авіаційного інженерного училища, а з 1966 року служив у ВПС СРСР. Він брав участь у війні в Афганістані, командував різними авіаційними частинами. У 1987 році отримав звання генерал-майора – став першим чеченцем у такому високому військовому чині в радянській армії.

Служив у різних регіонах, зокрема в Україні в Полтаві (1985–1987), де командував важкою бомбардувальною дивізією, а також в Естонії, де останні роки радянської служби (1987–1991) очолював стратегічне бомбардувальне з’єднання.

Наприкінці 1980-х – початку 1990-х Дудаєв повернувся до Чечні та активно включився в громадсько-політичне життя. Він очолив Виконком Загальнонаціонального конгресу чеченського народу (ВКЧН) – впливову силу, яка вимагала суверенітету.

У 1990–1991 роках, на тлі «параду суверенітетів», чеченці теж проголосили незалежність.

27 жовтня 1991 року Джохар Дудаєв переконливо переміг на демократичних виборах президента Чеченської Республіки Ічкерія. Його підтримали переважна більшість виборців. 1 листопада 1991-го він підписав указ про державний суверенітет Чеченської Республіки Ічкерія.

Москва не визнала ці вибори та незалежність, що призвело до блокади та наростання конфлікту. Моментально Дудаєв став символом чеченського опору, людиною, яка поєднала військовий авторитет із харизматичним лідерством і непримиренністю до імперських амбіцій Росії.

Пророк вільної України

Сьогодні Дудаєва часто згадують як людину, що передбачила агресію РФ проти України ще три десятиліття тому.

Про «русизм»: Дудаєв першим вжив цей термін, описуючи російський шовінізм як особливу форму фашизму.

Він попереджав, що після Чечні Росія обов'язково піде війною на Україну, а Крим стане зоною запеклих боїв.

Головне пророцтво: Дудаєв вірив, що саме Україна стане кінцем російської імперії: «Росія зникне з лиця землі, коли зійде українське сонце».

Дудаєв вважав, що незалежна, сильна Україна – ключ до стримування російського імперіалізму. Він покладав великі надії на український народ, порівнюючи його з чеченським за незламністю та прагненням свободи.

Декілька цитат, які характеризують Джохара Дудаєва і чеченців

«Кожен чеченець – генерал. Якщо не вірите, підійдіть до будь-якого чеченця і скажіть: «Ти не генерал!», – тоді побачите, що буде. Я лишень – мільйон перший!».

«Якщо боягузтво нинішніх батьків називають обережністю, обов'язково настане час, коли рабство дітей назвуть відданістю».

«Раб, що не прагне вийти з рабства, заслуговує подвійного рабства».

«Немає на світі такої сили, такої зброї, яка могла б зламати наш дух!».

«Якщо є дух, значить війну можна вести сто тисяч років».

«Немає на світі жодної людиноненависницької ідеології, навіть в теорії, яка діє більш жорстоко й цинічно, аніж русизм... Жодних моральних принципів – усі вони, наче тварини».

«Якщо тобі бракує сил перемогти, хай не забракне сил не скоритися».

«Україна ще зійдеться в герці з Росією. Поки «русизм» існує, він ніколи не відмовиться від своїх амбіцій».

«Я відверто кажу, нам потрібне продовження війни з Росією. Або ми згоримо разом із Росією дотла, але разом з нами згорить і Росія, або ми гуртом виходитимемо із цього становища, яке нам накинула Росія.

Середини між нами вже немає. Шанс, де Росія могла прийти до тями, майже добіг кінця».

Спадщина, що живе

Пам'ятник Дудаєву у Вільнюсі фото: Вікіедія

Попри те, що місце поховання Джохара Дудаєва досі тримається в таємниці, його ім'я вшановане у всьому світі. Вулиці, площі та алеї на його честь існують у Литві, Латвії, Польщі, Туреччині та Естонії. В Україні пам'ять про генерала особлива. У Львові одна з центральних вулиць носить його ім'я ще з 1996 року.

Варто зауважити, що у 2023 році президент України Володимир Зеленський отримав від уряду Чеченської Республіки Ічкерія орден імені Джохара Дудаєва за внесок у боротьбу за свободу та демократію, що символічно пов’язує боротьбу українського народу з ідеалами, які відстоював чеченський лідер.

Чимало чеченців воюють на боці України у війні проти Росії. Ще у 2014 році було створено добровольчий батальйон імені Джохара Дудаєва, який став одним із перших іноземних підрозділів, що долучилися до захисту України та згодом був інтегрований у систему українських сил оборони.

Нагадаємо, вдова Дудаєва Алла Дудаєва практично не дає інтерв’ю. На початку повномасштабного вторгнення Росії вона записала мотивуюче звернення до українців, в якому висловила сподівання, що ми неодмінно переможемо. З тих пір її контакти з пресою зведені до мінімуму, але для «Главкома» вдова легендарного Джохара Дудаєва зробила виняток.

Також дружина першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва Алла Дудаєва заявила, що російський диктатор Володимир Путін і його подільники мають бути нарешті притягнуті до відповідальності. Дудаєва наголосила, що за довгі 10 років чеченський народ пройшов через усі кола пекла, був окупований. А потім Росія напала на Грузію – і також нікого не було засуджено. Потім захопила Крим в Україні і дві області, Донецьку і Луганську, – світ мовчав.