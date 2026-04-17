Окупанти пошкодили транспортне підприємство у Дніпрі
Вогнеборці локалізували пожежу
Російська терористична армія зранку 17 квітня атакувала Дніпро. Внаслідок цього сталася пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.
«Сталася пожежа. Її вогнеборці уже локалізували. Пошкоджене транспортне підприємство», – йдеться у повідомленні.
Попередньо, минулося без постраждалих.
За даними пабліків, російський дрон атакував тролейбусне депо.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Як повідомлялося, уночі 17 квітня російська окупаційна армія вдарила по Чернігову безпілотниками. Окупанти атакували критичні обʼєкти міста. На місці атак виникли пожежі.
До слова, триває 1514-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0