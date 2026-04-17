Окупанти пошкодили транспортне підприємство у Дніпрі

Вогнеборці локалізували пожежу

Російська терористична армія зранку 17 квітня атакувала Дніпро. Внаслідок цього сталася пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

«Сталася пожежа. Її вогнеборці уже локалізували. Пошкоджене транспортне підприємство», – йдеться у повідомленні.

Попередньо, минулося без постраждалих.

фото: Олександр Ганжа/Telegram

За даними пабліків, російський дрон атакував тролейбусне депо.

Як повідомлялося, уночі 17 квітня російська окупаційна армія вдарила по Чернігову безпілотниками. Окупанти атакували критичні обʼєкти міста. На місці атак виникли пожежі.

До слова, триває 1514-й день повномасштабної війни в Україні.