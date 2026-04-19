Іран заявив про стратегічну перемогу над США

Головний переговірник Ірану, що до остаточної угоди ще далеко

Переговори між Тегераном та Вашингтоном щодо врегулювання конфлікту все ще далекі від завершення. Про це в інтерв'ю державному телебаченню заявив спікер парламенту Ірану та головний переговірник Мохаммад Багер Галібаф. За його словами, попри певний прогрес у деяких питаннях, остаточної угоди найближчим часом чекати не варто. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Ситуація загострилася в суботу, 18 квітня, коли Іран офіційно оголосив про повторне закриття стратегічно важливої Ормузької протоки. Своє рішення Тегеран мотивував «неодноразовими порушеннями довіри» з боку США, які продовжують утримувати військово-морську блокаду іранських портів.

Крім того, іранська сторона продовжує наполягати на запровадженні спеціального збору із суден за безпечний прохід через протоку. Представники Тегерана заявили, що кораблі, які сплачують цей внесок, матимуть пріоритет у русі. Ця вимога стала одним із головних каменів спотикання на переговорах із США.

Попри складну економічну та військову ситуацію, Галібаф назвав події в Ормузькій протоці стратегічним тріумфом Ірану. Він зауважив, що хоча ворог досі володіє значними фінансовими та військовими ресурсами, Тегерану вдалося завдати Вашингтону стратегічної поразки.

Раніше високопоставлений іранський посадовець назвав заяви Дональда Трампа щодо готовності Ірану йти на поступки Вашингтону такими, що не відповідають дійсності.

Джерело, обізнане з ходом переговорів за посередництва Пакистану, спростувало інформацію про згоду Тегерана передати запаси урану Сполученим Штатам або безстроково припинити його збагачення. В Ірані наголосили, що не приймуть виняткових обмежень, які суперечать міжнародному праву, а питання збагачення залишається ключовою суперечкою.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Іран «погодився на все» під час переговорів, включаючи спільну роботу з вивезення збагаченого урану з країни та його доставки до США.

Однак іранські чиновники заявили, що вони не планують позбуватися своїх запасів збагаченого урану.