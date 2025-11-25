«Це країна паперів та листів». Українка розповіла про недоліки життя в Німеччині

Українка розповіла, що у Німеччині складно потрапити до лікаря, адже своєї черги треба чекати місяцями

Українка вважає, що в Німеччині «дивні» закони

Українка, яка переїхала до Німеччини разом із родиною, розповіла про тонкощі життя в цій країні. До деяких недоліків у Німеччині Галина Гончарова й досі не може звикнути. Про це пише «Главком» із посиланням на відео українки в соцмережі Тiktok.

За словами дівчини, перший недолік, який вона помітила під час життя в Німеччині – це те, що в країні все відбувається повільно. До прикладу, більшість закладів припиняють роботу надто рано, а в неділю вони взагалі не працюють.

Крім цього, складно планувати візит до лікаря, адже щоб до нього потрапити, доведеться чекати на прийом місяцями. Також Галина Гончарова відмітила те, що в Німеччині дуже багато бюрократії. Тому що в країні немає багато можливостей, щоб оформити документи чи скористатися подібними послугами онлайн. Тому доводиться все робити самостійно та працювати з великою кількістю паперів та листів. «Це країна паперів та листів. Усе як у минулому світі», – вважає українка.

Вона також скаржиться на «дивні» закони в Німеччині. «Якщо зірвеш десь квітку на клумбі – 600 євро штраф», – каже вона.

Галина Гончарова розповідає, що на відпочинку у Німеччині рідко можна зустріти молодих людей. Частіше відпочивають саме пенсіонери, що не подобається дівчині. І ще одним її спостереженням у Німеччині є несмачна кава, яка ще й дорого коштує.

