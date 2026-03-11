Притула розповів, як матюкався із Зеленським на зустрічі 

Володимир Зеленський заявив, що у президента не може бути друзів

Керівник благодійного іменного фонду Сергій Притула розкрив деталі аудієнції з Володимиром Зеленським. Волонтер розповів, у якій атмосфері відбулася його зустріч з президентом. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв'ю Сергія Притули Українській правді.

За словами Притули, атмосфера його зустрічі з Володимиром Зеленським була комфортною, адже волонтер навіть використовував у розмові з ним нецензурну лексику, оминаючи формальності.

«Мені сподобалася розмова із Зеленським, тому що вона була дуже щирою. Іноді навіть із матюками», – зізнався Сергій Притула. Водночас він зауважив, що така лексика під час розмови лунала й від президента.

«Я взагалі не знаю, як можна рефлексувати на події, які відбуваються впродовж останніх чотирьох років, без вживання нецензурної лексики. Тобто я цим не пишаюся, але таке мало місце», – пояснив ексведучий. Попри дружню атмосферу під час зустрічі у розмові з Сергієм Притулою Володимир Зеленський підмітив: «Видається так, що у президента друзів не може бути».

За словами Притули, ці слова глави держави не були сказані із розпачем, чи жалем, а як факт. «І я аж задумався в цей момент. Потім почав собі загинати пальці, вже коли їхав додому: Шефіри давно відійшли, Богдан програв битву за вухо президента Єрмаку, Міндіч мінус, Чернишов мінус, Єрмак мінус. І виглядає наче так, що це такі нові реалії, і це добре», – додав Притула.

Нагадаємо, на початку січня 2026 року президент України Володимир Зеленський зустрівся із волонтером Сергієм Притулою. Вони домовилися про співпрацю. Зеленський подякував Притулі та його фонду за допомогу ЗСУ

В інтерв’ю «Главкому» Сергій Притула розповів, про які проблеми фондів та військових він доповідав президенту, пояснюв, як останнім часом змінилася структура донатів та як просувається амбітний проєкт «Єдинозбір», метою якого є мільярд гривень для закупівлі антишахедних дронів-перехоплювачів.