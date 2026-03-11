Зеленська одягнула на ділову зустріч незвичну брошку: яка ціна (фото)

Вартість брошки, яку одягла Олена Зеленська різниться у мережі

Олена Зеленська зустрілася з представниками Unicef. На заході перша леді показалася у стильному образі, який вона доповнила незвичайною вінтажною брошкою. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Олени Зеленської.

На зустрічі Олена Зеленська з’явилася у костюмі шоколадного кольору. Перша леді одягла жакет та довгі прямі штани. Також образ Зеленської доповнила легка укладка та макіяж з акуратними сережками.

Зеленська доповнила свій образ на діловій зустрічі золотою брошкою від американського бренду Anne Klein фото: Іnstagram/olenazelenska_official

На фото біля коміра жакета Зеленської можна побачити яскраву золоту вінтажну брошку. Це брошка з кельтськими вузлуватими мотузками та китицями, яка виконана у вінтажному золотому тоні від американського бренду Anne Klein. Форма цієї брошки схожа на кельтські візерунки. У мережі подібна брошка має різну вартість.

Схожу брошку, яку одягла Зеленська, на одному із сайтів пропонують за 804 грн фото: скриншот Еstatebeads

Зокрема на одному із сайтів вінтажних прикрас схожу брошку пропонують за 804 грн. Зазначається, що ця брошка має матове покриття та визначається своєю цінністю, адже вона виготовлена 1980 року.

фото: скриншот poshmark.com

Водночас інші маркетплейси продають подібну брошку за різну ціну, від $10 до $25, однак йдеться про сталь, а не золото.

Свою зустріч із представниками Unicef Олена Зеленська також прокоментувала та поділилася деталями. «Вже багато років Unicef стабільний і надійний партнер України у справі допомоги дітям. Наша нинішня зустріч із командою Фонду – особлива, адже дякуємо за співпрацю вже ексголові Українського представництва Муніру Мамедзаде та вітаємо в Україні нову очільницю – Анн-Клер Дюфей. Говорили про нашу співпрацю в численних гуманітарних проєктах – як державних, так і приватних», – зазначила Зеленська.

До слова, перша леді України Олена Зеленська не вперше з'являється на заходах в образах із цікавими брошками. Торік Зеленська зустрілася в Анкарі з першою леді Турецької Республіки Еміне Ердоган. Зеленська з'явилася у діловому темно-коричневому костюмі, який складався з жакета і широких штанів зі стрілками, і чорній сорочці з білим принтом. Образ перша леді доповнила чорним взуттям. У неї була стримана зачіска і макіяж у ніжних відтінках. Із прикрас Зеленська використала сережки-кільця і одну з символічних брошок у вигляді мапи України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відвідали церемонію вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка 2026 року. Подружжя з’явилося разом на публіці вперше за довгий час. Олена Зеленська показалася на кадрах церемонії у вечірньому образі. Перша леді обрала легку зібрану зачіску із легкими локонами та доповнила свій образ сережками з перлами та чорним клатчем.

Як повідомляв «Главком», Олена Зеленська розповідала, як змінилися її стосунки із чоловіком, президентом України Володимиром Зеленським після початку повномасштабної війни. За словами Олени Зеленської, вони з чоловіком змогли підтримати один одного, так як сподівалися один на одного. Зеленська зазначила, що вони з чоловіком бачаться не так часто, як їй того хотілося б, і це теж впливає на те, що їхні стосунки із чоловіком стали міцнішими.