Тимошенко виступила на засіданні Ради із незвичною зачіскою (фото, відео)

Сьогодні нардепка з'явилася на публіці без своєї легендарної коси

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко показалась із незвичною зачіскою на засіданні Верховної Ради, пише «Главком».

На записах прямої трансляції пленарного засідання Верховної Ради Юлія Тимошенко привернула увагу мережі своєю зачіскою. Депутатка зібрала все волосся у чималий пучок.

Тимошенко показалась з новою зачіскою фото: скриншот Юлія Тимошенко/Facebook

Цього разу нардепка з'явилася на публіці без своєї легендарної коси. Нова зачіска лідерки партії була одночасно акуратною та масивною, на відміну від її недавньої укладки.

Образ Юлії Тимошенко довершили круглі срібні сережки та чорний строкатий костюм з піджаку та спідниці. Зачіску депутатки оцінили в мережі, зокрема під дописами з трансляцією її виступу у Раді деякі користувачі звернули на це увагу.

Користувачі відреагували на нову зачіску Тимошенко фото: скриншот Юлія Тимошенко/Facebook

Як повідомляв «Главком», Юлія Тимошенко раніше з’являлася у Верховній Раді у подібному образі. Волосся Тимошенко було зібране в елегантну об’ємну «гульку» на потилиці, що додавало класичного шарму її стилю. Нардепка багато років залишалася вірною своєму фірмовому образу – косі, заплетеній навколо голови, яка стала її впізнаваною візитівкою. Згодом вона почала з’являтися на публіці з розпущеним волоссям.

До слова, нещодавно лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко показалася на «Весняному концерті» у Вишгороді. Депутатка з'явилася на публіці після суду у справі через підозру у протиправній діяльності. На кадрах із заходу депутатка з’явилася у непритаманному для неї образі.

Нагадаємо, увечері 13 січня працівники антикорупційних органів прийшли з обшуком в офіс «Батьківщини» та вилучили у лідерки партії Юлії Тимошенко $40 тиc. За версією слідства, Тимошенко начебто намагалася підкупити трьох народних депутатів з іншої фракції, аби ті виконували її вказівки щодо тих чи інших голосувань.

14 січня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Тимошенко про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. Також антикорупційні органи опублікували запис розмови Тимошенко з депутатом, якому вона запропонувала хабар.

Лідерка «Батьківщини» категорично відкинула звинувачення та назвала ситуацію політичним переслідуванням. За її словами, вилучені $40 тиc. були її особистими заощадженнями. Вона також пов’язала події з можливим наближенням виборчої кампанії.

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33,3 млн грн. Також на неї було покладено обов’язки здати закордонний паспорт, не залишати межі Київської області без дозволу слідства та утримуватися від спілкування з визначеними народними депутатами.

23 січня за лідерку «Батьківщини» внесли повну суму застави. 26 січня суд відхилив апеляцію Юлії Тимошенко щодо скасування застави, але дозволив їй контактувати з народними депутатами та вільно пересуватися Україною. 16 лютого 2026 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення скасувати постанову слідчого судді про арешт частини майна подружжя Тимошенко.

26 лютого НАБУ повернуло Тимошенко кошти, вилучені під час обшуку, за рішенням Апеляційної палати ВАКС. Захист лідерки «Батьківщини» назвав це «черговим кроком до відновлення справедливості».