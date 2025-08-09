Глава МЗС Британії відзвітував про переговори з Єрмаком, Умєровим та Венсом

У Великій Британії під головуванням Венса пройшли переговори щодо України

Сьогодні, 9 серпня у Великій Британії пройшла зустріч британської, американської та української сторін. На ній були присутні глава МЗС Британії Девід Ламмі, віцепрезидент США Джей Ді Венс, секретар РНБО Рустем Умєром та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Як пише «Главком», Ламмі у соціальній мережі Х повідомив, що під час зустрічі обговорювали шляхи припинення війни Росії проти України

«Підтримка Великої Британії України залишається непохитною, і ми продовжуємо працювати над досягненням справедливого та тривалого миру», – написав він британський міністр.

Єрмак і Умєров зустрілися з главою МЗС Британії Ламмі фото: x.com/DavidLammy

Кореспондент Axios повідомляє, що в американській адміністрації «позитивно» оцінили зустрічі представників США та Європи, які відбулися сьогодні в Лондоні.

Раніше про зустріч у Великій Британії писали видання Axios та CBC News. За даними їхніх джерел, ідея проведення саміту виникла під час телефонної конференції у п'ятницю між американськими, українськими та європейськими посадовцями.

На ній посадовці намагатимуться досягти спільної позиції перед запланованою зустріччю між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Американський лідер також наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією. «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – наголосив він.

Зі свого боку, помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив дату та місце зустрічі Путіна й Трампа. За його словами, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в РФ.

Відзначимо, що зустріч Трампа та Путіна стала головною темою провідних світових ЗМІ. Новина миттєво з’явилася на перших шпальтах і в топових ефірах.