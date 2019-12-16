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    Жизнь

    Виртуальная модель Лил Микела рассказала о сексуальных домогательствах

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    <p>На видео девушка рассказала, что в такси к ней стал приставать другой пассажир. Он трогал ее ногу, как будто проверяя, настоящая ли она</p> <div></div> - Виртуальная модель Лил Микела рассказала о сексуальных домогательствах

    На видео девушка рассказала, что в такси к ней стал приставать другой пассажир. Он трогал ее ногу, как будто проверяя, настоящая ли она

    instagram.com/lilmiquela/

    Пользователи соцсетей раскритиковали видео и создателей Микелы за попытку сделать ее «более реальной» за счет выдуманной истории

    Виртуальная модель Лил Микела рассказала о сексуальных домогательствах во время поездки в такси. Ролик выложила в твиттер пользовательница под ником @CORNYASSBITCH. На официальных страницах Микелы в соцсетях этого видео нет.

    Микела рассказала, что вызвала машину с помощью сервиса Lyft — поездку она разделила с еще одним пассажиром (в США пользователи могут пользоваться карпул-сервисом, когда программа подыскивает тебе попутчиков и поездка обходится дешевле), который стал до нее домогаться.

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    Виртуальная модель Лил Микела рассказала о сексуальных домогательствах
    Виртуальная модель Лил Микела рассказала о сексуальных домогательствах
    Виртуальная модель Лил Микела рассказала о сексуальных домогательствах
    Виртуальная модель Лил Микела рассказала о сексуальных домогательствах
    Виртуальная модель Лил Микела рассказала о сексуальных домогательствах
    instagram.com/lilmiquela/

    «Я абсолютно явно чувствовала холодную и большую руку этого парня, он трогал мою ногу, как будто проверяя, настоящая ли я», ― говорит модель на видео.

    Она также заявила, что мужчина угрожал ей, ущипнул и задал неуместный вопрос о ее сексуальности. После этого девушка попросила водителя остановить машину и вышла посреди дороги.

    Пользователи соцсетей раскритиковали видео и создателей Микелы за попытку сделать ее «более реальной» за счет выдуманной истории. Многие выразили мнение, что ролик оскорбителен по отношению к реальным жертвам домогательств и насилия.

     

    модель США новости такси
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