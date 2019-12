Пользователи соцсетей раскритиковали видео и создателей Микелы за попытку сделать ее «более реальной» за счет выдуманной истории

Виртуальная модель Лил Микела рассказала о сексуальных домогательствах во время поездки в такси. Ролик выложила в твиттер пользовательница под ником @CORNYASSBITCH. На официальных страницах Микелы в соцсетях этого видео нет.

Микела рассказала, что вызвала машину с помощью сервиса Lyft — поездку она разделила с еще одним пассажиром (в США пользователи могут пользоваться карпул-сервисом, когда программа подыскивает тебе попутчиков и поездка обходится дешевле), который стал до нее домогаться.

«Я абсолютно явно чувствовала холодную и большую руку этого парня, он трогал мою ногу, как будто проверяя, настоящая ли я», ― говорит модель на видео.

Она также заявила, что мужчина угрожал ей, ущипнул и задал неуместный вопрос о ее сексуальности. После этого девушка попросила водителя остановить машину и вышла посреди дороги.

I have so many questions... pic.twitter.com/6Jfv7itPFo