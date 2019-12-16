Белла Хадид позагорала в рубашке с обнаженной грудью (фото)
Обнаженная грудь и упругий пресс Беллы – предмет для зависти многих даже в мире шоу-бизнеса
instagram.com/bellahadid/
Звезда мировых подиумов уютно расположилась на зеленой лужайке
23-летняя Белла Хадид показала фрагмент своего отдыха на Сен-Барте. Модель была на «острове миллионеров» по работе, но успела и уделить время себе.
Звезда мировых подиумов уютно расположилась на зеленой лужайке прямо на траве. Белла загорала под лучами солнца в провокационном образе.
Она оставила расстегнутой рубашку из денима, дополнив комплект только белыми трусиками. Бра на модели не оказалось. Обнаженная грудь и упругий пресс Беллы — предмет для зависти многих даже в мире шоу-бизнеса.