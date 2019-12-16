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    Шоу-биз

    Белла Хадид позагорала в рубашке с обнаженной грудью (фото)

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    <p>Обнаженная грудь и упругий пресс Беллы &ndash; предмет для зависти многих даже в мире шоу-бизнеса</p> <div></div> - Белла Хадид позагорала в рубашке с обнаженной грудью (фото)

    Обнаженная грудь и упругий пресс Беллы – предмет для зависти многих даже в мире шоу-бизнеса

    instagram.com/bellahadid/

    Звезда мировых подиумов уютно расположилась на зеленой лужайке

    23-летняя Белла Хадид показала фрагмент своего отдыха на Сен-Барте. Модель была на «острове миллионеров» по работе, но успела и уделить время себе.

    Звезда мировых подиумов уютно расположилась на зеленой лужайке прямо на траве. Белла загорала под лучами солнца в провокационном образе.

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    Белла Хадид позагорала в рубашке с обнаженной грудью (фото)
    Белла Хадид позагорала в рубашке с обнаженной грудью (фото)
    Белла Хадид позагорала в рубашке с обнаженной грудью (фото)
    Белла Хадид позагорала в рубашке с обнаженной грудью (фото)
    Белла Хадид позагорала в рубашке с обнаженной грудью (фото)
    Белла Хадид позагорала в рубашке с обнаженной грудью (фото)
    Белла Хадид позагорала в рубашке с обнаженной грудью (фото)
    Белла Хадид позагорала в рубашке с обнаженной грудью (фото)
    Белла Хадид позагорала в рубашке с обнаженной грудью (фото)
    Белла Хадид позагорала в рубашке с обнаженной грудью (фото)
    Белла Хадид позагорала в рубашке с обнаженной грудью (фото)
    Белла Хадид позагорала в рубашке с обнаженной грудью (фото)
    Белла Хадид позагорала в рубашке с обнаженной грудью (фото)
    Белла Хадид позагорала в рубашке с обнаженной грудью (фото)
    instagram.com/bellahadid/

    Она оставила расстегнутой рубашку из денима, дополнив комплект только белыми трусиками. Бра на модели не оказалось. Обнаженная грудь и упругий пресс Беллы — предмет для зависти многих даже в мире шоу-бизнеса.

     

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