Виртуальную сумку Gucci продали дороже, чем настоящую

Цена составила $4115

Виртуальную сумку Gucci в игровой вселенной продали дороже, чем стоит ее физический аналог: за $4115, в то время как реальная сумка обойдется в $3400.

На гейм-платформе Roblox с 17 по 31 мая проходит онлайн-выставка виртуальных предметов Gucci, которые игроки могут купить за внутриигровую валюту Robux, которая при этом имеет и реальный аналог. Один из пользователей приобрел сумку с рисунком в виде пчелы за 475 Robux (примерно $5,5), а потом перепродал ее на аукционе внутри игры за 350 000 Robux (около $4115).

Сумка — не предмет в формате NFT, и ее нельзя экспортировать куда-либо еще с платформы Roblox, то есть это исключительно внутриигровой предмет.

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