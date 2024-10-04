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Податкова отримала дані про закордонні рахунки українців

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Податкова отримала дані про закордонні рахунки українців
Україна зробила крок у напрямі підвищення прозорості фінансових операцій та боротьби з ухиленням від сплати податків
фото з відкритих джерел

Участь Україні у міжнародній системі автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки сприяє підвищенню прозорості податкової сфери

Україна здійснила перший міжнародний автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки за стандартом Common Reporting Standard (CRS). Про це повідомив Мінфін.

У межах цього обміну Державна податкова служба України передала інформацію про фінансові рахунки нерезидентів до податкових органів юрисдикцій – партнерів з обміну, а також отримала від іноземних компетентних органів дані про рахунки податкових резидентів України. Предметом обміну стала інформація про фінансові рахунки, які ведуть фінансові установи (банки, страхові та інвестиційні компанії тощо) та які належать резидентам юрисдикцій-партнерів, а саме: ім'я власника, його адреса, податкове резидентство, податковий номер, дата та місце народження, дані про фінансову установу, дані про рахунок: залишок станом на кінець звітного періоду, загальна сума дивідендів, процентів або інших доходів.

«Участь у міжнародній системі автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки сприяє створенню більш прозорого податкового середовища та підвищенню іміджу України як надійного та рівноправного партнера в міжнародних інформаційних податкових відносинах», – пояснило відомство.

Зазначається, що доступ України до інформації про іноземні фінансові активи своїх резидентів за стандартом CRS дозволить: 

  • посилити контроль за своєчасністю та повнотою декларування доходів, що підлягають оподаткуванню; 
  • виявити незадекларовані доходи для боротьби з ухиленням від сплати податків фізичними особами; 
  • підвищити ефективність застосування правил про оподаткування контрольованих іноземних компаній; 
  • отримати додаткове джерело податкової інформації під час впровадження непрямих методів контролю за оподаткуванням фізичних осіб.

«Цей крок є частиною зобов’язань України у процесі інтеграції до ЄС та спрямований на підвищення прозорості податкової сфери. Завдяки обміну Україна зможе ефективніше боротися з ухиленням від сплати податків, що сприятиме додатковим податковим надходженням, а отже економічній стабільності та розвитку країни», – наголосив Мінфін.

CRS передбачає щорічний автоматичний обмін інформацією про визначені види фінансових рахунків між державами, які приєднались до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки. Податкові органи щорічно отримують масив даних щодо тих іноземних рахунків, які належать їх податковим резидентам, або які належать організаціям, що перебувають під контролем таких резидентів. У відповідь юрисдикції надають аналогічну інформацію податковим органам держав-партнерів щодо рахунків їх податкових резидентів. Збір інформації про рахунки, що підлягає обміну, здійснюють фінансові установи, які подають звіти податковим органам юрисдикцій, де вони здійснюють діяльність. Перший звітний період охоплював період з 1 липня до 31 грудня 2023 року, а перший обмін даними успішно завершився 30 вересня 2024 року. Станом на січень 2024 року близько 110 юрисдикцій є учасниками міжнародного багатостороннього автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки, включно з усіма державами-членами Європейського Союзу. 

Нагадаємо, що Верховна Рада найближчим часом розгляне у другому читанні законопроєкт №11043 щодо удосконалення функцій Нацбанку з держрегулювання ринків фінансових послуг. Документ передбачає, що банки розкриватимуть низку даних про користувачів платіжних послуг, якщо отримають відповідний запит від поліції. 

Нагадаємо, що з 1 жовтня діє ліміт для грошових переказів фізичних осіб із карти на карту (також відомі як P2P, C2С). Обмеження в 150 тис. грн на місяць діятиме пів року. Ліміт стосується лише вихідних переказів (на картки інших фізичних осіб), однак за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку.

Теги: Державна податкова служба податки банк кордон українці

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