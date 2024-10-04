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«Традиційні родини» в Іспанії у минулому? ЗМІ зафіксували цікавий тренд

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Традиційні родини» в Іспанії у минулому? ЗМІ зафіксували цікавий тренд
Іспанці відходять від традиційних форматів родини
фото із відкритих джерел

У Іспанії кількість сімей з одним із батьків та бездітних сімей перевищила «традиційні родини»

За останніми даними перепису населення в Іспанії, кількість сімей з одним з батьків та бездітних пар вперше перевищила традиційні сім’ї з двома батьками та дітьми. Так звані традиційні сім’ї більше не є найбільш поширеним типом домогосподарств в країні. Про це пише Evangelical Focus.

У 2022 році також було зафіксовано, що частка одружених людей більше не становить більшість в Іспанії. Окрім цього, в липні цього року статистика показала, що спільна опіка над дітьми стає все більш поширеною.

Національний інститут статистики Іспанії (INE) визначає сімейні одиниці як пари, що живуть разом (одружені або ні), з дітьми або без, а також одного з батьків, який проживає з однією чи більше дітьми. Як пояснює заступник директора демографічної статистики INE Крістіна Касасека, наприклад, два брати, що живуть разом, не вважаються сімейною одиницею.

Попри збільшення кількості сімей з одним з батьків, традиційні сім’ї зберігають більшість у 15 провінціях Іспанії. Однак найбільший відсоток сімей з одним батьком чи матір’ю зафіксовано в провінціях Лас-Пальмас, Санта-Крус-де-Тенерифе та Оренсе.

Незважаючи на зміни в структурах родин, такі традиції, як недільні обіди, сімейні свята та святкування днів народження, залишаються невід’ємною частиною іспанської культури. Професор соціології Малазького університету Луїс Аюсо підкреслив, що ці звичаї залишаються глибоко вкоріненими в суспільстві, незалежно від ідеології чи релігії.

Дані Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) також підтверджують цей факт: від 78% до 87% іспанців щотижня підтримують контакт з батьками або дітьми, що значно перевищує міжнародний середній показник у 61%-67%.

До слова, британська правозахисна група Tax Justice Network підрахувала, що податок на багатство за прикладом іспанського здатний додатково принести країнам світу понад $2 трлн.

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Теги: Іспанія статистика шлюб сім'я опіка традиції населення дитина

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