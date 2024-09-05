Трагедія у Львові: коли й де відбудеться похорон сім’ї, яку вбила Росія

Ярослав Базилевич лишився без трьох доньок і дружини внаслідок російського удару по Львову

Маму й трьох доньок поховають на Личаківському кладовищі

Чин похорону сім’ї Базилевичів – Ярини, Дарії та Емілії, а також матері Євгенії – відбудеться завтра, 6 вересня, о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Про це повідомила молодіжна організація «Твори», яка співпрацювала з Яриною Базилевич.

Опісля чину похорону відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають сім’ю на Личаківському кладовищі.

«Приносьте живі квіти та приходьте всі, хто знав Ярку та її сім'ю», – закликали колеги Ярини Базилевич.

Нагадаємо, що внаслідок атаки РФ на Львів 4 вересня семеро людей загинули, 66 постраждалих, 10 з яких – діти. Нині в медзакладах обласного центру на лікуванні перебувають 28 осіб. Серед загиблих:

Базилевич Емілія –7 років;

Базилевич Дарина – 18 років;

Базилевич Ярина – 21 рік;

Базилевич Євгенія – 43 роки;

Демидова Ірина – 52 роки;

Погорецький Олександр – 54 роки;

Арабський Юрій – 55 років.

Як повідомлялося, російська атака на Львів принесла горе в сім’ю Ярослава Базилевича. У мить чоловік лишився без дружини та трьох доньок.

Міський голова опублікував сімейну світлину Базилевичів, під якою написав: «Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок – Ярина, Дарина та Емілія – загинули у власному будинку».

Російські загарбники забрали в Ярослава Базилевича дружину і трьох доньок фото: Oleksandr Radchuk/Facebook

Сім'я Базилевичів фото: Андрій Садовий/Facebook

Відомо, що Ярина Базилевич працювала програмною менеджеркою в офісі «Львів – молодіжна столиця Європи 2025».

21-річна Ярина Базилевич загинула від російського удару по Львову, а разом із нею – її мама та двоє сестер фото: мережа «Твори»

Також відомо, що Євгенія Базилевич та її троє доньок були скаутами.

Під удар у Львові, зокрема, потрапили три школи і центр творчості.

Також унаслідок ворожої атаки по Львову на вулиці Коновальця постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації. Пошкоджено його історичну будівлю. Вибито понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами. У шести кабінетах впала стеля.

Крім того, у Львові понівечений храм ПЦУ святого Юрія Переможця на вул. Чернівецькій.