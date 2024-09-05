Трагедія у Львові: коли й де відбудеться похорон сім’ї, яку вбила Росія
Маму й трьох доньок поховають на Личаківському кладовищі
Чин похорону сім’ї Базилевичів – Ярини, Дарії та Емілії, а також матері Євгенії – відбудеться завтра, 6 вересня, о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Про це повідомила молодіжна організація «Твори», яка співпрацювала з Яриною Базилевич.
Опісля чину похорону відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають сім’ю на Личаківському кладовищі.
«Приносьте живі квіти та приходьте всі, хто знав Ярку та її сім'ю», – закликали колеги Ярини Базилевич.
Нагадаємо, що внаслідок атаки РФ на Львів 4 вересня семеро людей загинули, 66 постраждалих, 10 з яких – діти. Нині в медзакладах обласного центру на лікуванні перебувають 28 осіб. Серед загиблих:
- Базилевич Емілія –7 років;
- Базилевич Дарина – 18 років;
- Базилевич Ярина – 21 рік;
- Базилевич Євгенія – 43 роки;
- Демидова Ірина – 52 роки;
- Погорецький Олександр – 54 роки;
- Арабський Юрій – 55 років.
Як повідомлялося, російська атака на Львів принесла горе в сім’ю Ярослава Базилевича. У мить чоловік лишився без дружини та трьох доньок.
Міський голова опублікував сімейну світлину Базилевичів, під якою написав: «Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок – Ярина, Дарина та Емілія – загинули у власному будинку».
Відомо, що Ярина Базилевич працювала програмною менеджеркою в офісі «Львів – молодіжна столиця Європи 2025».
Також відомо, що Євгенія Базилевич та її троє доньок були скаутами.
Під удар у Львові, зокрема, потрапили три школи і центр творчості.
Також унаслідок ворожої атаки по Львову на вулиці Коновальця постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації. Пошкоджено його історичну будівлю. Вибито понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами. У шести кабінетах впала стеля.
Крім того, у Львові понівечений храм ПЦУ святого Юрія Переможця на вул. Чернівецькій.
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