Вышел постер специального эпизода «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс»

Эпизод выйдет 1 января 2022 года

Стриминговая платформа HBO Max выпустила постер специального трибьют-эпизода, приуроченного к 20-летию выхода картины «Гарри Поттер и философский камень» – первого фильма кинофраншизы о Гарри Поттере.

В реюнионе, получившем название «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс», приняли участие главные звезды фильмов о юном волшебнике – Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Том Фелтон, Хелена Бонэм Картер, Гари Олдман и другие.

Специальный эпизод будет представлять собой документальный фильм, в котором актеры и члены съемочной группы расскажут о том, как создавалась одна из самых популярных кинофраншиз последних десятилетий. Зрителям покажут ранее не публиковавшиеся интервью и редкие архивы со съемок фильмов о Гарри Поттере.

Это дань уважения всем, кого затронула кинофраншиза, от съемочной группы до преданных поклонников, которые продолжают поддерживать дух волшебного мира, – рассказал Том Ашейм, президент Warner Bros., о фильме «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс».

Не позвали на съемки спецэпизода только создательницу волшебной вселенной, 56-летнюю писательницу Джоан Роулинг, которую продолжают обвинять в трансфобии из-за комментариев в твиттере.

Ранее сообщалось, что в Шотландии сгорело кафе, в котором Джоан Роулинг писала книгу о Гарри Поттере.

Пожар произошел еще 24 августа 2021. Именно в этом заведении писательница работала над первой книгой культового романа. После экранизации первых фильмов о юном волшебнике кафе стало популярным среди фанатов.

В результате сильного пожара помещение кафе было практически полностью уничтожено. В то же время владелец кафе Дэвид Тейлор отметил, что ему удалось спасти столик Роулинг, за которым она всегда сидела.