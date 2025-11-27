Українські медики впроваджують ізраїльський досвід екстреної медицини під час війни

Сотні українських медиків пройшли навчання в Ізраїлі та застосовують отримані знання під час війни, використовуючи сучасні технології та методики екстреної медицини

У Києві відбувся перший Україно-Ізраїльський саміт «Кризове реагування. Ізраїльські технології та досвід», на якому обговорювали навчання українських медиків і рятувальників за ізраїльськими стандартами та впровадження сучасних технологій для порятунку життів під час війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Посольства Держави Ізраїль в Україні.

У рамках саміту Надзвичайний і Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив, що кілька сотень українських медиків пройшли навчання в Ізраїлі та вже використовують набуті знання в Україні.

«Кілька сотень українських медиків вже пройшли навчання в Ізраїлі, повернулися до України та користуються досвідом, який вони здобули в Ізраїлі. Найважливіше – це підготовка людей, які рятують життя», – зазначив дипломат, відкриваючи форум.

За слова посла, від початку повномасштабної війни Ізраїль надає Україні значну гуманітарну допомогу, зокрема медичні засоби, і організовує навчання українських фахівців. Саміт став продовженням цієї співпраці.

Під час заходу українським медикам та представникам служб порятунку було представлено ізраїльську модель реагування на події з масовими жертвами, а також сучасні ізраїльські технології, що використовуються для порятунку життів і здоров’я постраждалих.

Директор департаменту зв’язків із громадськістю, навчання та першого реагування Національної служби швидкої допомоги Ізраїлю Magen David Adom доктор Елі Яфе представив алгоритми дій під час надзвичайних подій, систему управління інцидентами, взаємодію служб та інструменти для швидкого визначення місця події й координації медиків, поліції та рятувальників. Він також розповів про досвід реагування під час теракту 7 жовтня 2023 року та ракетних атак Ірану.

Учасникам саміту продемонстрували сучасні ізраїльські технології для екстреної медицини, цифрові системи командування та програмні комплекси для навчання персоналу.

Посол Ізраїлю наголосив на важливості цієї співпраці для України: «Ми ділимося досвідом, який, на жаль, здобували у надзвичайно складних умовах. Важливо, що українські медики вже впроваджують ці знання вдома».

Полковник запасу Армії оборони Ізраїлю Аві Берман поділився досвідом цивільної оборони та важливістю системного навчання населення та служб. Головний лікар Київської обласної клінічної лікарні Дарина Мельник розповіла, як ізраїльські підходи допомагають організовувати роботу медзакладів і забезпечувати психологічну підтримку персоналу.

Організатори підкреслили, що обидві країни стикаються з високими воєнними ризиками, тому обмін досвідом у сфері екстреної медицини та цивільного захисту є критично важливим для порятунку життів громадян.

Нагадаємо, що у 2021 році посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський запропонував навчати українських медиків у в Ізраїлі. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктора Ляшка. На зустрічі обговорили нові напрямки міждержавного медичного співробітництва, зокрема, питання залучення інвестицій в українську систему охорону здоровя від ізраїльських інвесторів, у тому числі у вигляді державно-приватного партнерства.