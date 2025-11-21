Залужний зізнався, що є шаленим фанатом відомої української співачки (фото)

Валерій Залужний зустрівся з улюбленою співачкою у Лондоні

Посол України в Сполученому Королівстві Великої Британії Валерій Залужний зізнався Народній артистці України Ірині Білик у своїй шаленій прихильності. Відповідну листівку співачка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, пише «Главком».

Ірина Білик нині перебуває у Великій Британії, де мала концерт у Лондоні та зустрілася із колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. «Неймовірна зустріч із Валерієм Залужним! Я вражена людяністю і щирістю справжнього українця», – написала Ірина Білик.

Валерій Залужний зізнався, що він «шалений фанат» Ірини Білик фото: Іnstagram/bilyk_iryna

Співачка поділилася в мережі світлиною з послом України у Великій Британії та опублікувала побажання, яке вона отримала від нього.

Валерій Залужний зізнався, що він «шалений фанат» Ірини Білик. «Народній артистці України з глибокою повагою і шаною від шаленого фанату особливої творчості, пронизаної любов’ю, теплом і світлом. Дякую за юність, світло, любов та мрії», – написав Валерій Залужний.

Валерій Залужний подарував Ірині Білик свою книгу «Моя війна» фото: Іnstagram/bilyk_iryna

Це побажання посол додав до своєї книги «Моя війна», яку подарував співачці. Фото зустрічі, книги та подарунків від Валерія Залужного Ірина Білик опублікувала в мережі.

У книзі «Моя війна» Валерій Залужний розповів про своє життя, а саме свій шлях від простого хлопця до Головнокомандувача Збройних сил України. Також у книзі згадується історія України та війни.

Нещодавно Валерій Залужний заінтригував мережу своєю незвичайною світлиною. Користувачі мережі активно коментують новий знімок, який посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував у своїх соцмережах без жодного підпису.

На знімку зображено Залужного в класичному костюмі, він стоїть біля великого вікна з видом на центр Лондона. Водночас під публікацією миттєво з’явилася хвиля коментарів.

Раніше «Главком» також писав про те, що Валерій Залужний змінив образ. Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав нове фото, на якому він позує в окулярах.