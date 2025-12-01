Посол повідомила, скільки грошей треба на закупівлю зброї США для України до кінця року

За словами дипломатки, близько мільярда євро потрібно до кінця року для закупівлі зброї для України

Небажання Європи долучатись до закупівель лише зросло після нещодавніх дипломатичних зусиль Вашингтона

Посол України в НАТО Альона Гетманчук заявила, що Києву треба близько мільярда євро додаткового європейського фінансування до кінця року для закупівель американської зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Ми були б надзвичайно вдячні за нові внески від союзників, щоб Україна могла безперебійно отримувати обладнання через [програму] Purl», – заявила вона.

Purl – ініціатива під керівництвом НАТО, за якою союзники купляють американську зброю для України. Нідерланди сьогодні виділили 250 млн євро на програму, але багато хто з союзників не бажає до неї долучатись.

Як зазначають журналісти, небажання Європи долучатись до закупівель лише зросло після нещодавніх дипломатичних зусиль Вашингтона. За словами Гетманчук, європейські союзники можуть зробити набагато більше, ніж написати власний план завершення війни, а також Європа має «негайно погодити репараційний кредит». Очікується, що рішення приймуть 18 грудня у Брюсселі.

«[Переговори] не слід сприймати як сигнал до відмови від підтримки України та тиску на Росію – навпаки», – заявила Гетманчук.

Нагадаємо, до кінця 2025 року Польща спрямує $100 млн на закупівлю американської зброї для України в межах програми Purl

До слова, 1 грудня Україна та Нідерланди підписали в Брюсселі угоду про спільне виробництво дронів, яка передбачає розгортання виробничих проєктів на території обох країн.