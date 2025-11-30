Залужний закликав не вірити у будь-які мирні ініціативи з боку Росії

Залужний: Ціллю номер один для Росії є Україна

Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний в ексклюзивній колонці для Liga.net зазначив, що політична мета Росії – повне знищення України як незалежної держави, і саме тому не варто довіряти жодним мирним ініціативам з боку Кремля, пише «Главком».

«Ціллю номер один для Росії є Україна. Саме Україна з її суб’єктністю і незалежністю, з усіма потенціалами, яка має стати воротами в Європу», – зазначив Залужний.

Він наголосив, що РФ не оголошує своїх справжніх намірів публічно, а натомість викривлює цілі, щоб залучити якнайбільше прибічників.

«Такі цілі публічно не оголошуються або принципово викривлюються. З’ясувати, у якій формі передбачалося позбавлення України суверенності і відновлення імперських амбіцій, згодом зможуть історики. Але характер подій з осені 2021 року, протягом 2022 року і дотепер, особливо поширення недовіри до ЗСУ, виявлені корупційні зв’язки окремих членів РНБО, а також риторика і поведінка російського керівництва, не залишають сумнівів щодо цілі Росії: Україна має припинити своє існування як незалежна держава», – зазначає генерал.

Ексголовком підкреслив, що успішна оборона і перемога неможливі без узгоджених дій на всіх фронтах – військовому, економічному та політичному. «Не лише оборона на всіх цих фронтах важлива, а й цілеспрямовані атаки… повинні мати успіх, особливо у війні на виснаження», – наголосив він.

Залужний підсумував, що головне завдання нині – об’єднати зусилля на фронтах політичної, економічної й збройної боротьби заради досягнення політичної мети війни, яка гарантує Україні безпечне майбутнє.

Також Валерій Залужний озвучив свою думку про мирну угоду з Росією. За словами Залужного, швидка угода не принесе Україні справжнього та довготривалого миру.

Він також наголосив, що перемога для України означає розпад Російської імперії, а поразка – повну окупацію України та її розпад. «Все решта – це просто продовження війни», – додав він.