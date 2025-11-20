У Росії здійснено напад на польського посла

Інцидент стався у Санкт-Петербурзі, коли дипломат мав зустрітися з польською громадою

Росіяни, які напали на посла, мали банери з антипольськими та антиукраїнськими гаслами

У Санкт-Петербурзі 16 листопада група осіб напала на польського посла Кшиштофа Краєвського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Gazeta Wyborcza.

Посол Краєвський прибув до Санкт-Петербурга, щоб зустрітися з місцевою польською громадою з нагоди Дня незалежності Польщі. Коли він приблизно опівдні прямував на службу до місцевої базиліки в супроводі консула Ярослава Стрихарського, його оточила «агресивна група протестувальників». Вони несли банери з антипольськими та антиукраїнськими гаслами та напали на посла. У певний момент кілька з них спробували вдарити посла, але втрутилася Служба державної охорони.

«Це був найсерйозніший інцидент такого роду за багато років. Лише втручання охоронців запобігло побиттю посла», – описало джерело видання в Міністерстві закордонних справ.

Речник відомства Мацей Вевір підтвердив інцидент та розповів, що польська сторона висловила своє обурення під час зустрічі з російським повіреним 19 листопада. «У відповідь нам сказали, що такі ситуації «не повинні траплятися», – зазначив Вевір.

До слова, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив про рішення закрити останнє російське консульство, яке розташоване в Гданську.