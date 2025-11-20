Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Росії здійснено напад на польського посла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Росії здійснено напад на польського посла
Інцидент стався у Санкт-Петербурзі, коли дипломат мав зустрітися з польською громадою
фото з відкритих джерел

Росіяни, які напали на посла, мали банери з антипольськими та антиукраїнськими гаслами

У Санкт-Петербурзі 16 листопада група осіб напала на польського посла Кшиштофа Краєвського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Gazeta Wyborcza.

Посол Краєвський прибув до Санкт-Петербурга, щоб зустрітися з місцевою польською громадою з нагоди Дня незалежності Польщі. Коли він приблизно опівдні прямував на службу до місцевої базиліки в супроводі консула Ярослава Стрихарського, його оточила «агресивна група протестувальників». Вони несли банери з антипольськими та антиукраїнськими гаслами та напали на посла. У певний момент кілька з них спробували вдарити посла, але втрутилася Служба державної охорони.

«Це був найсерйозніший інцидент такого роду за багато років. Лише втручання охоронців запобігло побиттю посла», – описало джерело видання в Міністерстві закордонних справ. 

Речник відомства Мацей Вевір підтвердив інцидент та розповів, що польська сторона висловила своє обурення під час зустрічі з російським повіреним 19 листопада. «У відповідь нам сказали, що такі ситуації «не повинні траплятися», – зазначив Вевір.

До слова, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив про рішення закрити останнє російське консульство, яке розташоване в Гданську.

Читайте також:

Теги: росія посол Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Макрон сподівається на завершення війни до 2027 року
Коли закінчиться війна? Президент Франції зробив прогноз
17 листопада, 16:38
Дрогобицький міськрайонний суд ухвалив безпрецендентне рішення
На Львівщині суд зобов’язав Росію виплатити матері загиблого військового 65 млн грн
16 листопада, 19:15
Трамп наголосив, що Сполучені Штати продовжують тиснути на Росію
Трамп спрогнозував кінець війни в Україні
15 листопада, 14:27
Саратовський НПЗ – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії
Саратовський НПЗ у Росії зупинив роботу після ударів українських дронів
14 листопада, 23:48
ЗСУ тримають оборону та контратакують на кількох напрямках
Прийом «проникнення»: як Росія змінила тактику штурмів
4 листопада, 10:37
Трамп зазначив, що особисто не займається питанням заморожених російських активів
Трамп розповів, чи бере участь у дискусіях щодо заморожених активів РФ
3 листопада, 03:22
Рятувальники продовжують працювати у посиленому режимі
Атака на Полтавщину: рятувальники ліквідували пожежу на газовидобувному об'єкті
1 листопада, 08:23
Раніше Кирило Дмітрієв заявив, що Росія, США та Україна наближаються до дипломатичного рішення, яке здатне завершити війну
Спецпредставник Путіна озвучив ключові вимоги РФ для завершення війни
25 жовтня, 15:53
Рада FIS проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань
Кремль прокоментував недопуск російських лижників до Олімпіади
22 жовтня, 13:22

Політика

МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
МВФ рекомендував надати Митниці статус правоохоронного органу
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
ЄС розробляє альтернативний мирний план для України – WSJ
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
«Перелік задоволення Путіна». ЄС розкритикував американський план завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
«Мирний» план США. Sky News проаналізував, як Україна та ЄС нейтралізують Трампа
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua