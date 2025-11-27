Головна Країна Політика
Колишній секретар РНБО став послом у Сербії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Колишній секретар РНБО став послом у Сербії
Литвиненко має ступінь доктора політичних наук
Олександр Литвиненко обіймав посади секретаря РНБО та керівника Зовнішньої розвідки

Президент України Володимир Зеленський призначив послом у Сербії Олександра Литвиненка. Раніше він був секретарем РНБО та очільником Зовнішньої розвідки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №866/2025.

Глава держави звільнив з посади посла Володимира Толкача, призначивши на його місце Литвиненка. «Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сербія», – йдеться в указі.

Олександр Литвиненко народився 27 квітня 1972 року у Києві. У 1994 році він закінчив Інститут криптографії, зв’язку й інформатики Академії ФСБ у Москві за спеціальністю «прикладна математика». У 2009 році – Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «правознавство». У 2013-му – Королівський коледж оборонних наук (RCDS) у Великій Британії.

Литвиненко має ступінь доктора політичних наук. Кандидатську захистив в Інституті міжнародних відносин КНУ, а докторську – в Національному інституті стратегічних досліджень. Професор, заслужений діяч науки й техніки України, має звання генерал-майора запасу.

Кар’єра Литвиненка розпочалася у Службі безпеки України. З 1994 до 1998 року він обіймав посаду старшого офіцера, головного спеціаліста Головного управління урядового зв’язку СБУ.

З 1998-2005 роках працював у Національному інституті стратегічних досліджень, паралельно викладав у КНУ Шевченка. До викладання повертався й у 2010-2014 роках – саме в ці роки став заступником директора НІСД.

У 2005-2010 працював в апараті РНБО та СБУ. Із 2014 року, після Революції гідності, анексії Криму та початку російсько-української війни на сході України був заступником секретаря РНБО, а у 2019 році повернувся знову до Національного інституту стратегічних досліджень.

У 2021 році президент України Володимир Зеленський призначив Литвиненка головою Служби зовнішньої розвідки України. У березні 2024 року він став секретарем Ради національної безпеки і оборони.

Теги: РНБО кадрові зміни Сербія посол Олександр Литвиненко

