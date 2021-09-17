Жена Шумахера призналась, сколько потратила на лечение легендарного гонщика2

Спортсмен продолжает восстановление у себя дома в Швейцарии

Коринна Шумахер, жена семикратного победителя «Формулы-1» Михаэля Шумахера, рассказала, в какую сумму обошлось лечение ее мужа. Об этом говорится в документальном фильме о спортсмене от Netflix.

Она рассказала, что семья потратила на медицинские процедуры, которые проходил Шумахер в Швейцарии и на Майорке, 20 миллионов фунтов стерлингов. Также Коринна Шумахер сообщила, что ее супруг продолжает восстановление у себя дома в Швейцарии.

13 апреля стало известно, что семья Шумахера выставила на продажу особняк площадью 20 тысяч квадратных метров в швейцарском Гланде. Дом оценивался в 59 миллионов евро. Сообщалось, что вырученные средства планируют потратить на лечение спортсмена.

Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму 29 декабря 2013 года, катаясь на горных лыжах в Альпах. Выехав за пределы трассы, он споткнулся о камень и ударился головой о выступ скалы. После полученной травмы спортсмен впал в кому. Последние четыре года Шумахер восстанавливается на собственной вилле, которая располагается на берегу Женевского озера.

Ранее «Скотч» сообщал, что Зибров впервые показал свой роскошный особняк под Киевом.

Так, на территории дома у звезды есть озеро, бассейн и фонтан. Его исполнитель привез с Италии.

Фишкой своего двора артист считает звездную аллею гортензий. Там высажены кусты от многих звезд украинского шоу-бизнеса.