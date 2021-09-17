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    Жена Шумахера призналась, сколько потратила на лечение легендарного гонщика2

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    Семикратный победитель &laquo;Формулы-1&raquo; Михаэль Шумахер с женой Коринной Шумахер - Жена Шумахера призналась, сколько потратила на лечение легендарного гонщика2
    Семикратный победитель «Формулы-1» Михаэль Шумахер с женой Коринной Шумахер

    Спортсмен продолжает восстановление у себя дома в Швейцарии

    Коринна Шумахер, жена семикратного победителя «Формулы-1» Михаэля Шумахера, рассказала, в какую сумму обошлось лечение ее мужа. Об этом говорится в документальном фильме о спортсмене от Netflix.

    Она рассказала, что семья потратила на медицинские процедуры, которые проходил Шумахер в Швейцарии и на Майорке, 20 миллионов фунтов стерлингов. Также Коринна Шумахер сообщила, что ее супруг продолжает восстановление у себя дома в Швейцарии.

    13 апреля стало известно, что семья Шумахера выставила на продажу особняк площадью 20 тысяч квадратных метров в швейцарском Гланде. Дом оценивался в 59 миллионов евро. Сообщалось, что вырученные средства планируют потратить на лечение спортсмена.

    Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму 29 декабря 2013 года, катаясь на горных лыжах в Альпах. Выехав за пределы трассы, он споткнулся о камень и ударился головой о выступ скалы. После полученной травмы спортсмен впал в кому. Последние четыре года Шумахер восстанавливается на собственной вилле, которая располагается на берегу Женевского озера.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Зибров впервые показал свой роскошный особняк под Киевом.

    Так, на территории дома у звезды есть озеро, бассейн и фонтан. Его исполнитель привез с Италии.

    Фишкой своего двора артист считает звездную аллею гортензий. Там высажены кусты от многих звезд украинского шоу-бизнеса.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Жена Шумахера призналась, сколько потратила на лечение легендарного гонщика2