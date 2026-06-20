Життя в Іспанії очима українки: які чотири уроки дала зірка «Одруження наосліп»

Іспанці щасливіше живуть завдяки культу повноцінного відпочинку та вмінню оберігати свій вільний час від вигорання

За чотири роки війни українці вже адаптувалися до життя в різних куточках світу, привносячи туди свою незламність і водночас переймаючи найкращі місцеві ментальні практики. Як повідомляє «Главком» із посиланням на відому психологиню та медіаекспертку Олену Любченко в Facebook, два роки еміграції в Іспанію дозволили їй розкрити ключові секрети європейського спокою та з'ясувати, за які звичні для українців робочі звички на Середземномор'ї могли б «позбавити громадянства».

Олена Любченко, яка свого часу була ведучою та психологинею проєкту «Одруження наосліп», розповіла, що іспанці не щасливіші за українців, але точно щасливіше живуть завдяки культу повноцінного відпочинку та вмінню оберігати свій вільний час від вигорання. Експертка також з іронією зазначила, що за нашу звичну заклопотаність та шкідливу практику «доробляти роботу у вихідні» в Іспанії могли б просто «позбавити громадянства».

За словами Любченко, у Середземномор'ї на рівні менталітету відсутній культ кар'єризму та «досягаторства». Замість цього в пріоритеті:

передбачуваний та неквапливий ритм життя;

безтурботна реакція на побутові проблеми;

вміння отримувати щиру насолоду від соціальних контактів і кожної вільної хвилини.

Експертка заявила, що українцям не потрібно ставати іспанцями, адже ми маємо свій унікальний шлях, цінності та загартований характер, однак імплементація кількох простих психологічних звичок може нам допомогти якісно змінити життя та відновити внутрішній ресурс.

Життєві уроки від іспанців за версією Любченко, які стануть в пригоді українцям

Залізне правило сієсти: відпочинок – понад усе

За словами психологині, однією з найхарактерніших рис іспанської культури є чітке розмежування роботи та особистого часу. У багатьох регіонах досі зберігається традиція сієсти, яка символізує повагу до відпочинку та необхідність відновлення сил.

Так, після завершення робочого дня люди намагаються присвячувати час родині, друзям, хобі чи звичайним прогулянкам, не перетворюючи вихідні на додаткові робочі зміни.

Для іспанця час після роботи (так звані after hours) – це священна зона, куди нікому немає доступу. Олена Любченко каже, що іспанці замість ноутбука у вихідний наливають собі просеко, вмикають улюблений фільм і проводять час смачно й виключно для себе.

Справжнє спілкування без гаджетів (цифровий детокс)

Ще одна особливість – живе спілкування. У середземноморських країнах зустріч із друзями означає повноцінну розмову без постійного відволікання на смартфони. Соціальні контакти тут розглядають як важливу складову психологічного здоров’я, а регулярні зустрічі з близькими людьми допомагають знижувати рівень стресу та відчуття самотності.

Як бізнес-тренерка, Олена Любченко пропонує українцям корисну психологічну гру: під час зустрічі з друзями ховати телефон глибоко в сумку і не класти його на стіл. Спочатку буде незвично, але потім повернеться забутий кайф від живого контакту: дивлячись в очі, зчитуючи міміку, голосно перебиваючи одне одного, регочучи та обіймаючись.

Родинні ритуали як якір стабільності

В Іспанії недільний обід – це масштабна подія, коли до ресторанів з'їжджаються всі покоління родини, від немовлят до прабабусь. Нам такий формат може здатися складним, але ритуали можуть бути суто вашими, маленькими й кумедними.

Наприклад, їсти пластівці на вечерю щоп'ятниці, робити з донькою манікюр щосуботи чи випікати смакоту до ранкової кави. Олена Любченко наголошує: у часи, коли навколо панує турбулентність, такі сімейні ритуали працюють як психологічні якірки – вони дають дітям і дорослим необхідне відчуття безпеки, стабільності та зв'язку з близькими.

Неквапливий ритм життя

Медіаекспертка закликає українців хоча б інколи забувати про «київський марафонський біг» та намагання встигнути все. Достатньо просто йти вулицею з повагою до власного тіла, дивитися навкруги, помічати сонце і прислухатися до пташок. Це допомагає повністю перезавантажити мозок і, за словами Олени, дарує відчуття, ніби «живеш інше життя в іншому тілі».

Олена Любченко дала 4 поради українцям, як жити щасливіше https://www.facebook.com/olena.lubchenko

Чому це важливо для України сьогодні

Український темперамент – вольовий, активний та націлений на боротьбу. Проте, як підкреслює кандидатка психологічних наук Олена Любченко, щоб вистояти в довготривалій перспективі, нашому суспільству вкрай необхідно навчитися оберігати свій вільний час від вигорання. Впровадження середземноморської культури відпочинку та турботи про себе допоможе зберегти психологічне здоров'я та віднайти внутрішню стабільність, попри будь-які новини та стреси.

Нагадаємо, переїзд до Канади для українців у 2026 році став складнішим після завершення спеціальних програм підтримки, однак можливості для еміграції все ще залишаються. Українка, яка живе в Канаді, назвала найпопулярніші шляхи переїзду та пояснила, до яких витрат, вимог і труднощів варто бути готовими майбутнім мігрантам.