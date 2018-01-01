Украинец попал в топ самых перспективных моделей мира (Фото)

19-летний парень уже сотрудничал со многими престижными брендами

Специально для авторитетного издания New York Times был составлен список самых перспективных молодых моделей, за которыми стоит следить в этом сезоне. В число моделей попал 19-летний украинец Игорь Любченко. В данное время он работает с польским модельным агентством AS Management. Ранее он уже сотрудничал с такими именитыми брендами, как Prada,



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Игорь Любченко

19-летний парень уже сотрудничал со многими престижными брендами

Специально для авторитетного издания New York Times был составлен список самых перспективных молодых моделей, за которыми стоит следить в этом сезоне. В число моделей попал 19-летний украинец Игорь Любченко. В данное время он работает с польским модельным агентством AS Management.

Ранее он уже сотрудничал с такими именитыми брендами, как Prada, Versace, Balenciaga, Valentino и Acne Studios, съемки для Calvin Klein и Reserved. Парень как снимался в фотосессиях для них, так и выходи на подиум в одежде этих компаний.

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Джерело: Вести