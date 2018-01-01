  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Украинец попал в топ самых перспективных моделей мира (Фото)

    19-летний парень уже сотрудничал со многими престижными брендами
    Специально для авторитетного издания New York Times был составлен список самых перспективных молодых моделей, за которыми стоит следить в этом сезоне. В число моделей попал 19-летний украинец Игорь Любченко. В данное время он работает с польским модельным агентством AS Management. Ранее он уже сотрудничал с такими именитыми брендами, как Prada,
    • Вчора, 21:02
    • Розсилка
    Игорь Любченко
    Игорь Любченко

    19-летний парень уже сотрудничал со многими престижными брендами

    Специально для авторитетного издания New York Times был составлен список самых перспективных молодых моделей, за которыми стоит следить в этом сезоне. В число моделей попал 19-летний украинец Игорь Любченко. В данное время он работает с польским модельным агентством AS Management.

    Ранее он уже сотрудничал с такими именитыми брендами, как Prada, Versace, Balenciaga, Valentino и Acne Studios, съемки для Calvin Klein и Reserved. Парень как снимался в фотосессиях для них, так и выходи на подиум в одежде этих компаний.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Украинец попал в топ самых перспективных моделей мира (Фото)
    Украинец попал в топ самых перспективных моделей мира (Фото)
    Украинец попал в топ самых перспективных моделей мира (Фото)
    Украинец попал в топ самых перспективных моделей мира (Фото)
    Украинец попал в топ самых перспективных моделей мира (Фото)
    Украинец попал в топ самых перспективных моделей мира (Фото)
    Украинец попал в топ самых перспективных моделей мира (Фото)
    Украинец попал в топ самых перспективных моделей мира (Фото)
    Украинец попал в топ самых перспективных моделей мира (Фото)
    Украинец попал в топ самых перспективных моделей мира (Фото)

    Читайте также: Дженнифер Лопес примеряла стильный образ за $2,2 тыс.

    Джерело: Вести

    Читайте також
    мода и красота модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ