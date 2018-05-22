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    Дочь Добкина снялась в соблазнительной фотосессии

    • Розсилка
    Алла Добкина - Дочь Добкина снялась в соблазнительной фотосессии
    Алла Добкина

    Девушка продолжает строить модельную карьеру

    Дочь экс-губернатора Харьковской области Алла Добкина продолжает активно участвовать в модных фотосессиях. В одной из последних съемок она появилась в эффектных нарядах, которые подчеркивали ее наготу.

    Несколько кадров из нового фотосета она выложила в сеть, что вызвало бурную реакцию ее подписчиков. Как отмечает пресса, выйдя замуж, она стала несколько более сдержанной в своих нарядах. Тем не менее недавно она все же выложила ряд снимков в купальниках.

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    Дочь Добкина снялась в соблазнительной фотосессии
    Дочь Добкина снялась в соблазнительной фотосессии
    Дочь Добкина снялась в соблазнительной фотосессии
    Дочь Добкина снялась в соблазнительной фотосессии

    Как мы писали ранее, родной дядя Аллы, Михаил, недавно завел собственную страницу в социальной сети, на которой он активно выкладывает фото со своих путешествий.

    Джерело: Табло ID

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