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    Экс-«ангел» Victoria's Secret подразнила фолловеров обольстительными снимками в купальниках

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    Алессандра Амбросио - Экс-«ангел» Victoria's Secret подразнила фолловеров обольстительными снимками в купальниках
    Алессандра Амбросио

    Алессандра Амбросио в горячей фотосессии для бренда Lascana

    Экс-«Ангел» Victoria's Secret  Алессандра Амбросио регулярно балует своих фанатов сексуальными снимками. 

    На этот раз модель стала лицом бельевого бренда Lascana и снялась в рекламной фотосессии.

    Соответствующие фотографии  были опубликованы на официальной странице бренда в соцсети Instagram. Стоит отметить, что после сотрудничества с Victoria's Secret, модель с радостью соглашается на съемки такого плана, и чувствует себя, как рыба в воде. 

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    Экс-«ангел» Victoria's Secret подразнила фолловеров обольстительными снимками в купальниках
    Экс-«ангел» Victoria's Secret подразнила фолловеров обольстительными снимками в купальниках
    Экс-«ангел» Victoria's Secret подразнила фолловеров обольстительными снимками в купальниках
    Экс-«ангел» Victoria's Secret подразнила фолловеров обольстительными снимками в купальниках
    Экс-«ангел» Victoria's Secret подразнила фолловеров обольстительными снимками в купальниках
    Экс-«ангел» Victoria's Secret подразнила фолловеров обольстительными снимками в купальниках
    Экс-«ангел» Victoria's Secret подразнила фолловеров обольстительными снимками в купальниках
    Экс-«ангел» Victoria's Secret подразнила фолловеров обольстительными снимками в купальниках
    Экс-«ангел» Victoria's Secret подразнила фолловеров обольстительными снимками в купальниках

    Отметим, что после ухода из Victoria's Secret эффектная модель все чаще красуется на обложках модных журналов и не собирается покидать fashion-индустрию.

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