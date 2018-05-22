Экс-«ангел» Victoria's Secret подразнила фолловеров обольстительными снимками в купальниках

Алессандра Амбросио в горячей фотосессии для бренда Lascana

Экс-«Ангел» Victoria's Secret Алессандра Амбросио регулярно балует своих фанатов сексуальными снимками.

На этот раз модель стала лицом бельевого бренда Lascana и снялась в рекламной фотосессии.

Соответствующие фотографии были опубликованы на официальной странице бренда в соцсети Instagram. Стоит отметить, что после сотрудничества с Victoria's Secret, модель с радостью соглашается на съемки такого плана, и чувствует себя, как рыба в воде.

Отметим, что после ухода из Victoria's Secret эффектная модель все чаще красуется на обложках модных журналов и не собирается покидать fashion-индустрию.

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