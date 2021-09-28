Знаменитый повар раскрыла секрет приготовления идеальной картошки

Когда картофель сварится, нужно слить воду и позволить ему просохнуть

Автор кулинарных книг Ребекка Уилсон рассказала об ошибках, которые часто допускают, когда готовят картошку. Рекомендуемый ей способ описало британское издание Daily Mirror.

По мнению Уилсон, для приготовления идеального запеченного картофеля, сначала его необходимо сварить. Только после этого у картофеля появится мягкая текстура. Она подчеркивает, что недостаточно обдать ломтики кипятком, как делают многие британцы.

Когда картофель сварится, нужно слить воду и позволить ему просохнуть. После этого следует смазать ломтики маслом и поставить в разогретую духовку.

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