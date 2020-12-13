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    Шоу-биз

    В нижнем белье и халате. Оля Цибульская удивила откровенным нарядом

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    Певица Оля Цибульская - В нижнем белье и халате. Оля Цибульская удивила откровенным нарядом
    Певица Оля Цибульская
    instagram.com/cybulskaya/

    Артистка призналась, что 2020 год для нее был тяжелым

    Певица Оля Цибульская продемонстрировала смелый образ на красной дорожке награды «Песня года» от Музыкальной Платформы.

    Артистка показала фото, на которых позирует в компании звездного коллеги и друга — Dzidzio. Для выхода в свет звезда выбрала откровенный наряд.

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    В нижнем белье и халате. Оля Цибульская удивила откровенным нарядом
    В нижнем белье и халате. Оля Цибульская удивила откровенным нарядом
    instagram.com/cybulskaya/

    Цибульская предстала перед фотографами в черном боди и халате с кружевом и перьям. Свой смелый образ знаменитость дополнила чокером и туфлями в тон.

    «Я, конечно, могу написать, что 2020 был годом больших философских открытий, саморазвития и обновленных приоритетов. Но на самом деле, он был тяжелым», — подписала кадры звезда.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезды украинских сериалов снялись в клипе скандальной российской группы.

    В ролике «Ленинграда» замечены актеры из сериалов «Крепостная», «Черный ворон», «Поймать Кайдаша» и «Супер Копы».

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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