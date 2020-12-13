В нижнем белье и халате. Оля Цибульская удивила откровенным нарядом
Артистка призналась, что 2020 год для нее был тяжелым
Певица Оля Цибульская продемонстрировала смелый образ на красной дорожке награды «Песня года» от Музыкальной Платформы.
Артистка показала фото, на которых позирует в компании звездного коллеги и друга — Dzidzio. Для выхода в свет звезда выбрала откровенный наряд.
Цибульская предстала перед фотографами в черном боди и халате с кружевом и перьям. Свой смелый образ знаменитость дополнила чокером и туфлями в тон.
«Я, конечно, могу написать, что 2020 был годом больших философских открытий, саморазвития и обновленных приоритетов. Но на самом деле, он был тяжелым», — подписала кадры звезда.
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