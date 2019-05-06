  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Звезда «Теории большого взрыва» Джонни Галэки и его 21-летняя девушка станут родителями

    • Розсилка
    Звезда «Теории большого взрыва» Джонни Галэки и его 21-летняя девушка станут родителями

    В то время как финал «Теории большого взрыва» уже не за горами, в жизни одного из главных актёров шоу намечается новый жизненный этап

    44-летний Джонни Галэки и его 21-летняя возлюбленная Алайна Мейер сообщили фанатам радостную новость — влюблённые скоро станут родителями.

    «Мы на седьмом небе от счастья! Скоро мы поприветствуем ещё одного маленького человека в этом безумном и прекрасном мире. В это радостное для нас время мы просим уважать нашу личную жизнь», — написал актёр на странице в Instagram. Объявление о беременности своей возлюбленной Галэки сопроводил двумя совместными снимками. Коллеги по сериалу и поклонники звезды поспешили поздравить пару и пожелать им любви и процветания. Некоторые фолловеры пошутили, что будущего ребенка стоит назвать в честь героя из «Теории большого взрыва»: «Если вы не назовете его Шелдоном, я буду очень разочарован».

    Джонни Галэки и Алайна Мейер подтвердили роман в сентябре прошлого года и через два месяца дебютировали на красной ковровой дорожке премии Peoples Choice Awards. С тех пор влюблённые не раз размещали совместные фото в социальных сетях, хотя сейчас профиль актёра переполнен снимками со съёмочной площадки сериала. И это неудивительно — ведь уже 16 мая на экраны выйдет заключительный эпизод «Теории большого взрыва», после которого Галэки попрощается с целым периодом своей жизни.

    Джерело: popcornnews

    Читайте також
    знаменитости актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ