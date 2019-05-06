Звезда «Теории большого взрыва» Джонни Галэки и его 21-летняя девушка станут родителями



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В то время как финал «Теории большого взрыва» уже не за горами, в жизни одного из главных актёров шоу намечается новый жизненный этап

44-летний Джонни Галэки и его 21-летняя возлюбленная Алайна Мейер сообщили фанатам радостную новость — влюблённые скоро станут родителями.

«Мы на седьмом небе от счастья! Скоро мы поприветствуем ещё одного маленького человека в этом безумном и прекрасном мире. В это радостное для нас время мы просим уважать нашу личную жизнь», — написал актёр на странице в Instagram. Объявление о беременности своей возлюбленной Галэки сопроводил двумя совместными снимками. Коллеги по сериалу и поклонники звезды поспешили поздравить пару и пожелать им любви и процветания. Некоторые фолловеры пошутили, что будущего ребенка стоит назвать в честь героя из «Теории большого взрыва»: «Если вы не назовете его Шелдоном, я буду очень разочарован».

Джонни Галэки и Алайна Мейер подтвердили роман в сентябре прошлого года и через два месяца дебютировали на красной ковровой дорожке премии Peoples Choice Awards. С тех пор влюблённые не раз размещали совместные фото в социальных сетях, хотя сейчас профиль актёра переполнен снимками со съёмочной площадки сериала. И это неудивительно — ведь уже 16 мая на экраны выйдет заключительный эпизод «Теории большого взрыва», после которого Галэки попрощается с целым периодом своей жизни.

Джерело: popcornnews