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    Регина Тодоренко путешествует по России с известным певцом

    Известная ведущая развлекается при температуре -25
    Экс-ведущая популярной телепередачи «Орел и Решка» Регина Тодоренко вместе с российским исполнителем Владом Топаловым отправились на озеро Байкал в России, сообщает «Главком». Несколько фото со своего совместного отдыха в снегах пара публикует на своих страницах в Instagram. Несмотря на то, что в сети не утихают разговоры о
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 19:47
    • Розсилка
    Регина Тодоренко
    Регина Тодоренко

    Известная ведущая развлекается при температуре -25

    Экс-ведущая популярной телепередачи «Орел и Решка» Регина Тодоренко вместе с российским исполнителем Владом Топаловым отправились на озеро Байкал в России, сообщает «Главком». Несколько фото со своего совместного отдыха в снегах пара публикует на своих страницах в Instagram.

    Несмотря на то, что в сети не утихают разговоры о романе Тодоренко с Топаловвм – сама телеведущая утверждает, что никаких отношений нет. Недавно в интервью российскому журналу Тодоренко отметила, что ее с Топаловым объединяет лишь работа над спектаклем и не более.

    «Как же я люблю путешествия! Сегодня я в зиме, здесь -25, подо мной полтора метра льда и озеро Байкал», – подписала она фото. Также она добавила, что отправилась на это озеро для съемок очередного видео для своего vlog'а.

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    Регина Тодоренко путешествует по России с известным певцом
    Регина Тодоренко путешествует по России с известным певцом
    Регина Тодоренко путешествует по России с известным певцом
    Регина Тодоренко путешествует по России с известным певцом
    Регина Тодоренко путешествует по России с известным певцом

    А вот Влад Топалов опубликовал не только свою собственную фотографию с отдыха, но и первое совместное видео с Тодоренко. На видео пара, взявшись за руки, падают в сугроб снега.

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