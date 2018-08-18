Звездный пример: как одеваться в аэропорт



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Модели, певицы и актрисы в самолетах, перелетах и аэропортах проводят сотни часов своей замечательной жизни

Кому как не Белле и Джиджи Хадид, Эльзе Хоск или Сиенне Миллер знать, что надевать для трансатлантических рейсов и коротких путешествий частными джетами. Куртки из денима и классические тренчи, мягкие легенсы и объемные жакеты, кроп-топы и белые футболки - вдохновляемся примером звездных девушек перед долгожданным отпуском.

Совершающая до 30 перелетов в месяц Иза Гулар, «ангел» Victoria's Secret, — лучший пример для девушек всего мира в вопросах поиска образа для перелетов. Толстовка, спортивные укороченные штаны на шнуровке, белые кроссовки, небрежный хвост — классический лук для тревел-образа. Сочетание белого и темно-зеленого — более интересный вариант, чем привычные серый и коричневый.

Еще один вариант беспроигрышного образа — total black. И сли вдруг вам надо по каким-то причинам выглядеть уж совсем нарядно, то берите пример с Кендалл Дженнер — вам в помощь черный, но в более богемном и расслабленном варианте.

Простая джинсовая рубашка и удобные черные брюки — отличный образ для перелета. А если у вас в сумке есть тапочки, чтобы переобуться в самолете, то можете позволить себе изящные ботильоны.

Сексуально и просто — такой мастер-класс дает Селена Гомес миллионам своих поклонников. Удобную черную майку с кокетливым вырезом, черные кожаные брюки и удобные лодочки певица дополнила объемным пиджаком в клетку.

Джерело: vogue.ua