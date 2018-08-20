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    Шоу-биз

    Танцы и пуэрториканские мотивы: Джанет Джексон выпустила новый видеоклип

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    Джанет Джексон - Танцы и пуэрториканские мотивы: Джанет Джексон выпустила новый видеоклип
    Джанет Джексон

    Певица Джанет Джексон представила клип на новый сингл Made for Now

    Трек записан совместно с пуэрториканским исполнителем Дэдди Янки. Над видео работал режиссер Дейв Майерс. В клипе много танцующих людей и быстро меняющихся кадров.

    Напомним, Made for Now — первая песня Джанет со времен ее альбома Unbreakable, который вышел в 2015 году. В 2016 году певица отменила свой мировой тур, чтобы посвятить время семье. В январе 2017 года Джанет родила своего первенца — сына Иссу.

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