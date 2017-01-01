С глаз долой: The Weeknd удалил все совместные фото c Селеной Гомес
- Сьогодні, 12:00
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Расставания крайне редко проходят мирно. После разрыва, как правило, начинается «зачистка» всех аккаунтов в соц.сетях, полный «игнор» или взаимные подколы в Twitter и прочие атрибуты, сопровождающие бывших влюбленных.
Так, например, певец The Weeknd удалил все совместные фото с Селеной Гомес, которые успел выложить за время их романа.
Судя по всему, бывшие влюбленные, чей роман столь живо обсуждался в мировых СМИ, друзьями остаться не смогли. Поэтому Абель (настоящее имя музыканта) решил действовать по принципу «с глаз долой – из сердца вон» и удалил все фото Селены. Сама девушка в данный момент наслаждается возобновившимися отношениями с Джастином Бибером и даже не думает удалять фото с The Weeknd.
Возможно, все дело в том, что Белла Хадид, которую Абель бросил ради романа с Гомес и которая вновь тесно общается с певцом, поставила ему условия. Биберу же, судя по всему, все равно, есть ли в Instagram его девушки фото с бывшим.