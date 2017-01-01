С глаз долой: The Weeknd удалил все совместные фото c Селеной Гомес

Расставания крайне редко проходят мирно. После разрыва, как правило, начинается «зачистка» всех аккаунтов в соц.сетях, полный «игнор» или взаимные подколы в Twitter и прочие атрибуты, сопровождающие бывших влюбленных.

Так, например, певец The Weeknd удалил все совместные фото с Селеной Гомес, которые успел выложить за время их романа. Судя по всему, бывшие влюбленные, чей роман столь живо обсуждался в мировых СМИ, друзьями остаться не смогли. Поэтому Абель (настоящее имя музыканта) решил действовать по принципу «с глаз долой – из сердца вон»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Расставания крайне редко проходят мирно. После разрыва, как правило, начинается «зачистка» всех аккаунтов в соц.сетях, полный «игнор» или взаимные подколы в Twitter и прочие атрибуты, сопровождающие бывших влюбленных.

Так, например, певец The Weeknd удалил все совместные фото с Селеной Гомес, которые успел выложить за время их романа.