Дэниел Дэй-Льюис завершает актерскую карьеру

Дэниел Дэй-Льюис совершенно неожиданно объявил о завершении актерской карьеры еще несколько месяцев назад – но лишь сейчас, в новом интервью изданию W, наконец-то объяснил, с чем было связано это решение.

В интервью Дэй-Льюис рассказал о том, как снимался его последний фильм – «Призрачная нить»: [READ_MORE] «До того, как приступить к работе над фильмом, я еще не знал, что завершу актерскую карьеру. Мы с Полом Томас Андерсон, режиссер фильма очень много смеялись до того, как приступить к съемкам. А затем нам стало не до



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Дэниел Дэй-Льюис совершенно неожиданно объявил о завершении актерской карьеры еще несколько месяцев назад – но лишь сейчас, в новом интервью изданию W, наконец-то объяснил, с чем было связано это решение.

В интервью Дэй-Льюис рассказал о том, как снимался его последний фильм – «Призрачная нить»:

«До того, как приступить к работе над фильмом, я еще не знал, что завершу актерскую карьеру. Мы с Полом Томас Андерсон, режиссер фильма очень много смеялись до того, как приступить к съемкам. А затем нам стало не до смеха – настолько нас поглотило ощущение какой-то невероятной грусти. Для нас это стало сюрпризом: мы и не осознавали, что именно создали. С этим было очень тяжело жить. И тяжело до сих пор».

Сам Дэй-Льюис свой последний фильм до сих пор не видел – и смотреть его не собирается. На вопрос, почему он решил попрощаться с актерской карьерой, Дэниел сказал следующее:

«До конца я так и не понял, почему. Но я смирился с этим решением. Нежелание смотреть фильм связано с моим решением прекратить работать актером. Но грустно мне не из-за этого: грусть появилась, когда мы пытались рассказать эту историю».

Дэй-Льюис также объяснил, почему решил объявить о своем уходе из актерской сферы публично:

«Я знаю, что это не принято – делать публичные заявления. Но я действительно хотел провести черту, я не хотел, чтобы меня затянуло в еще какой-нибудь проект. Я просто должен был это сделать».

Национальный совет кинокритиков США уже включил последний фильм Дэниела Дэй-Льюиса в топ 10 лучших фильмов 2017 года, а в кинотеатрах «Призрачная нить» появится 8 марта 2018 года.

Джерело: Киноафиша